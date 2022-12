Papá lleva a sus hijas a concierto de Bad Bunny tras haber perdido sus vuelos; manejó 800 km

La emoción por ver a Bad Bunny en México no tiene fin. Ahora, se volvió viral en TikTok la historia de unas jóvenes, quienes dieron a conocer que su padre las llevó por medio de carretera, desde Chihuahua hasta Monterrey, luego de que les cancelaran dos vuelos. Por medio de la red social china, Daniela Arzaga dio a conocer una captura de pantalla en que la aerolínea, sin mencionar cuál, fue cancelado por “motivos meteorológicos” y donde también se ofrecieron a brindar “las opciones pertinentes a esta situación”. “Nos cancelaron dos vuelos para ir al concierto de Bad Bunny”, explica en el video. Te recomendamos… Fallece Paul Cohen, saxofonista y esposo de la cantante Lila Downs Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal de Ingrid Coronado al hablar de Fernando del Solar, ¿qué descubrió? Sin embargo, no se quedó sin poder viajar para poder disfrutar del concierto de Bad Bunny en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, sino que su padre se ofreció a llevarlas por medio de carretera, desdela cual mostró algunas imágenes y finalmente pudieron disfrutar del show. “Gracias, papá y Benito (Bad Bunny) por existir”, escribe a pie de su video. De acuerdo con Google Maps, desde la ciudad de Chihuahua hasta Guadalupe, donde está el foro, son un aproximado a poco más de 800 kilómetros, los cuales se recorren en un aproximado de 10 horas seguidas detrás del volante. @darzagaz Gracias papá y Benito por existir. ❤️‍????????????????????????#badbunnypr #badbunnyconcert #mexico #monterrey #conejomalo ♬ original sound – Daniela Arzaga Con miles de reproducciones, la historia comenzó a ganar territorio en TikTok, acompañado por decenas de comentarios en que aplaudían la gran acción de su padre. PUBLICIDAD “¡Qué hermoso tu papá!”, “Ese viejón vale oro”, “El mejor papá del mundo”, “Tener un papá así no tiene precio”, “Cuando eres millonario y no lo sabes”, “Los papás son los mejores del mundo”, “¡Wow! Por favor, dile a tu papi que es un señorón”, dicen algunos de los comentarios en el video. Incluso, hubo quienes reportaron historias similares en los comentarios: “¡Súper fregón tener un papá así! El mío también manejó para llevarme”, presumió una usuaria identificada como Neyra. Te recomendamos… Joven compra vestido de 250 pesos en la paca; descubre que en tienda costaba más de 11 mil Joven paga a su novia viaje a Washington para concerla; la rechaza al verla SIN filtros | VIDEO caov Continuar https://www.milenio.com/virales/tiktok-padre-maneja-800-km-hija-bad-bunny

Comentarios