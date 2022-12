‘Fue mi culpa’: AMLO revela cómo impulsó la carrera política de su ‘némesis’ Lilly Téllez

Por: El Financiero.

Ciudad de México., a 7 de diciembre del 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló cómo impulsó la carrera política de Lily Téllez en 2018 como candidata de Morena al Senado de la República y afirmó que “sin hacerle nada”, se convirtió en su “adversaria más furibunda”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano afirmó que a pesar de que las televisoras utilizaron el atentado que sufrió la panista en el año 2000 para “afectar” su campaña rumbo a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, decidió invitarla a Morena en 2018.

“A pesar de ese antecedente, le dije a Alfonso Durazo: ‘oye, si van a invitar gente de la sociedad civil, ¿por qué no invitas a Lilly Téllez?’ Yo fui el responsable de eso. Él se quedó sorprendido. Esa es la historia”, relató AMLO en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo admitió que dicha decisión fue un error; sin embargo, dijo que no se siente mal porque él actuó “de buena fe”.

“Entonces triunfa la señora y sin hacerle nada, se vuelve mi adversaria más furibunda y es quien dice que si ella llega a ser presidenta me va a meter a la cárcel”

‘Saben dónde encontrarme’

En este contexto, López Obrador afirmó estar acostumbrado a la “persecución” de los opositores, por lo que no descartó que sea acusado de algún cargo una vez termine su administración.

“Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron, no tengo nada de que avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel cuando termine (mi sexenio) ya saben dónde voy a estar”, comentó.

Entre quienes han ‘adelantado’ sus planes de demandar a López Obrador está Lilly Téllez, senadora que llegó al Congreso de la mano de Morena, el partido fundado por el mandatario.

Tras ‘destaparse’ en febrero de este año, la hoy panista afirmó que en caso de llegar a la Presidencia, buscaría enjuiciar a López Obrador.

‘’No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia’’, dijo Téllez.

El mandatario ya mencionó en varias ocasiones que una vez termine su Gobierno, se retirará al rancho que posee en Palenque, Chiapas, y no volverá a relacionarse con la política.

