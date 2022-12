Contratar deuda no es un buen negocio para el Estado: Estrada Sotelo

Chihuahua, Chih., a 7 de diciembre del 2022.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo confirmó que para el próximo año el Gobierno del Estado destinara más de 9 mil millones de pesos al pago de la deuda estatal.

Estamos desdoblando los renglones del Paquete Fiscal para el Ejercicio 2023 y ibamos a encontrar aspectos interesantes, principalmente en el tema de deuda pública, no solo en el pago de intereses, sino de comisiones por contratación de deuda arriba de los 500 millones de pesos, otro por 500 millones de pesos por pago de cobertura.

Andan solo por contratar deuda cerca de mil millones de pesos, adicional al pago de capital y lo que se abona a los intereses, por ese motivo, el legislador morenista refirió que estar contratando deuda no es negocio, aseveró Estrada Sotelo.

“Lo he dicho muchas veces, pues pareciera que al contratar deuda pensábamos que no la vamos a pagar, olvidándonos que las entidades financieras son un negocio privado que viven de prestar dinero y pensar que no, nos va a costar es demasiado ingenuo, es mejor ser austeros y ajustar los gastos no prioritarios y cada vez endeudarnos menos, sin embargo el Estado pareciera que va en sentido contrario”, concluyó.

