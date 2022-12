Una narcodisputa a la entrada de la CDMX

Por: Proceso.

Ciudad de México., a 5 de diciembre del 2022.- A unos 40 kilómetros de Palacio Nacional y del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el corazón de México, los homicidios, convoyes de gente con armas largas, detenciones y videos amenazantes desnudan la existencia de una pugna entre integrantes de La Familia Michoacana y el Cártel de Tláhuac.

Similar a lo que padecen estados como Michoacán y Guerrero, las autoridades locales y federales han registrado acciones propias de una disputa del crimen organizado por el control del suroriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, integrada por las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, de la Ciudad de México, y por los municipios Chalco, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Ixtapaluca, y La Paz, del Estado de México.

El hecho violento más reciente es la difusión de un video en el cual presuntos integrantes de La Familia Michoacana “anuncian” su presencia en Milpa Alta, la demarcación más rural y de mayor extensión de la capital del país, colindante con Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, así como con el Estado de México y Morelos.

Difundido en redes sociales el 29 de noviembre último, en las imágenes aparece una persona embozada y armada, respaldada por al menos 30 hombres con las mismas características, que asegura: “Ya andamos aquí en Milpa Alta”.

Ese video se difundió casi dos meses después de otro aparecido el 8 de octubre pasado, en el cual se vio a sujetos con el rostro cubierto y mostrando armas largas que recorrían en dos autos calles del pueblo de San Antonio Tecómitl, de la misma alcaldía.

Tres días después la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que detuvo a dos personas por su presunta relación con el comando. La captura se efectuó cuando fueron a la agencia del Ministerio Público en la colonia Villa Milpa Alta a denunciar el robo de uno de los dos vehículos asegurados el sábado anterior, tras ser localizados abandonados afuera de un predio. Uno con placas del Estado de México, y la camioneta, sin matrícula. En su interior había diversos cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

El recorrido del convoy ocurrió apenas dos días después de que en la colonia Arboledas, alcaldía Tláhuac, en los límites con Milpa Alta, se cometió un triple asesinato afuera de una tienda de abarrotes.

Ante la difusión de ambos videos las autoridades desplegaron operativos con policías y patrullas de la SSC, de la Sedena y de la Guardia Nacional para recorrer las calles de la zona que, hasta hace poco, era de las más tranquilas de la capital.

En investigación…

La noche del jueves 1 el titular de la SSC de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, habló sobre las imágenes más recientes del grupo armado: “No minimizamos el video, pero si tuviéramos una célula como la que sale en el video, con esas características, en una pugna o en una lucha delincuencial, pues no hubiera habido sólo un homicidio doloso en noviembre en Milpa Alta”. También mencionó la apertura de una carpeta de investigación por el triple homicidio en Tláhuac y dijo que ya había avances en la indagatoria.

El jefe de la policía reconoció que tal video no era el primero de ese tipo, pues en mayo pasado las autoridades registraron otro con características similares. Incluso agregó que a lo largo de los meses siguientes hubo otros más, por ejemplo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, norte de la CDMX, que colinda con el municipio mexiquense de Ecatepec.

Un día antes, cuestionada por diputados locales, la fiscal general de Justicia de la ciudad, Ernestina Godoy, dijo que estaban en el proceso de verificación “sobre elementos esenciales” para confirmar la autenticidad del video.

Agregó: “Nosotros no somos sordos y no sabemos si sí es auténtico o no, pero tomamos medidas… Ha habido un reforzamiento de la presencia policiaca en toda la zona de Milpa Alta, de Tláhuac. Es nuestra obligación”.

Y declaró que la Ciudad de México “no es ni será refugio ni zona de confort de ningún grupo criminal. Estamos trabajando de manera coordinada y vamos a combatir todas las expresiones criminales.”

Las declaraciones de los principales encargados de la seguridad y procuración de justicia de la CDMX, cuyo trabajo destaca reiteradamente la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se dieron en ausencia de la aspirante presidencial, quien el jueves 1 estaba en Oaxaca, invitada al acto de toma de protesta del nuevo gobernador Salomón Jara. Sheinbaum viajó a Veracruz el viernes 2.

En tanto, la alcaldía gobernada por Judith Vanegas, de Morena, promovía la Feria de la Barbacoa. Proceso pidió la posición de la funcionaria pero sólo obtuvo la respuesta de que el tema le corresponde a la SSC y a la Fiscalía.

