A Fernando Santos, DT de Portugal, no le ‘gustó’ la actitud de Cristiano Ronaldo tras sustitución

Por: ESPN.

Ciudad de México., a 5 de diciembre del 2022.- El técnico de Portugal, Fernando Santos, criticó la reacción de Cristiano Ronaldo al ser sustituido contra Corea del Sur y se negó a confirmar si el delantero jugará contra Suiza el martes.

Ronaldo parecía visiblemente frustrado cuando fue reemplazado en el minuto 65 de la derrota por 2-1 ante Corea del Sur el viernes. Las cámaras captaron al jugador de 37 años que parecía decir “tiene prisa por sustituirme”.

Cristiano Ronaldo reacciona tras ser sustituido ante Corea del Sur. Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

Luego estuvo involucrado en un altercado verbal con el jugador surcoreano Cho Gue-Sing cuando salía del campo, y fue solo después del partido que Santos se dio cuenta de cómo había reaccionado Ronaldo a su sustitución.

“Dividamos esta respuesta en dos”, dijo Santos cuando se le preguntó sobre las imágenes de video que parecían mostrar a Ronaldo criticando la decisión de sustituirlo.

“Justo después del partido hablé en la entrevista relámpago, luego fui a la rueda de prensa y allí dije algo que repetiré aquí: en la cancha no escuché nada. Estaba demasiado lejos”.

“¿Ya vi el video? Sí. No me gustó. No me gustó nada. A partir de ahí, son cosas que resuelves internamente. Se resolvió de esta manera, y ahora pensamos en el juego de mañana”. Todo el mundo está centrado en el juego”.

A pesar de mantener conversaciones claras con Ronaldo, Santos se negó a confirmar si lo nombrarían en el equipo para la eliminatoria de octavos de final con Suiza en el Lusail Stadium el martes, posiblemente su último partido en una Copa del Mundo.

“Solo le digo al equipo quién jugará en el vestuario”, dijo Santos, cuando se le preguntó si Ronaldo sería titular contra Suiza.

“Cuando estamos en el estadio se enteran del equipo. Y lo saben. Ha sido así desde que llegué. Voy a formar el equipo que creo que debe jugar. Es lo que he estado haciendo toda mi vida. Estoy bien conmigo mismo, no tengo ningún problema, me quedo con mi conciencia”.

“Tal vez después del partido reflexiono sobre que podría haber tomado una decisión diferente. Pero ha sido así desde que llegué en 2014”.

Cerca de firmar en Arabia Saudita

Por otro lado, fuentes le dijeron a ESPN que Ronaldo está cerca de llegar a un acuerdo con el Al Nassr de Arabia Saudita después de su salida del Manchester United.

Cada vez hay más confianza en Al Nassr de que se pueda cerrar un trato después de la participación de Portugal en la Copa del Mundo.

“No hablé con él sobre eso”, dijo Santos. “Esta mañana hablé con los jugadores, pero no hablamos de esto. No sabía nada sobre este tema, para ser justos. Cuando llegué aquí [a la conferencia de prensa] alguien me habló de la noticia”.

“Pero no sé nada. Es su decisión, es asunto suyo, no nuestro. Cristiano está 100% concentrado en el Mundial y en ayudar al equipo. Ese es su enfoque ahora mismo”.

