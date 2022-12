Señala Rocío Reza a SEMARNAT por retroceso en materia ambiental

Chihuahua, Chih., a 3 de diciembre del 2022.- La diputada federal Rocío Reza Gallegos recriminó a titular de SEMARNAT María Luisa Albores la deficiencia de las políticas públicas en materia ambiental que existen en nuestro país y la nula acción de las autoridades federales para combatir las prácticas donde se atropella, se hace mal uso o se atenta con los recursos naturales.

Lo anterior durante la comparecencia de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente en comisiones de la Cámara de Diputados.

Rocío Reza cuestionó a la funcionaria federal la inoperatividad del gobierno federal para combatir los estragos del cambio climático y cumplir con los acuerdos signados por México a nivel internacional, además enumeró una serie de políticas públicas que nos llevan a un retroceso en materia ambiental.

Programa Sembrando Vida:

La diputada chihuahuense señaló que el programa “Sembrando Vida” pasó de ser un programa de reforestación a uno de orden social con entrega de dinero que carece de transparencia y resultados.

“El programa sembrando vida que incluso han colocado como el mejor programa de reforestación de la historia, contraviene a ello y solamente es un programa social más con entrega de dinero en efectivo de forma muy deficiente en sus resultados para lo que fue creado, con reglas de operación que cuestionan la transparencia del manejo de los recursos” señaló.

Transición energética:

La transición energética la han prácticamente abortado cancelaron inversiones privadas que iban a permitir generar el 35% de la electricidad con fuentes limpias para el 2024, nuestro país es considerado por la ONU como el más bajo de Latinoamérica y el caribe en el consumo de energía renovable, en México la 4T le apuesta erráticamente a políticas contaminantes.

Tala clandestina instrumento del crimen

Si volteamos a ver lo que ocurre en las diversas regiones del país, como en Chihuahua con la deforestación que realizan en la Sierra Tarahumara grupos vinculados incluso con el crimen organizado, van desplazando a familias completas, este delito de la tala clandestina no tiene ninguna repercusión y alienta a seguir atentando contra nuestros bosques y comunidades de pueblos originarios.

Se brincaron el proceso y la ley para Dos Bocas y Tren Maya

Afirmar que el tren maya va a reducir emisiones es falso, no hay un sustento serio que lo mencione. La deforestación ilegal que es delito ambiental no es castigado, no hay nadie en la cárcel por ello, el más claro ejemplo son los mega proyectos de dos Bocas y el tren maya, que se realizaron sin autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal.

Al terminar los cuestionamientos la diputada panista pidió a la secretaria María Luisa Albores que establezca una política ambiental conforme la realidad que vive México y combata los problemas ya enumerados.

