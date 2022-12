Que los obstáculos no nos detengan para seguir trabajando por la Sierra Tarahumara: Gobernadora Maru Campos

Chihuahua, Chih., a 2 de diciembre del 2022.- Durante la tercera reunión de la Mesa para la Reconciliación y la Paz, celebrada en Sisoguichi, municipio de Bocoyna, la Gobernadora Maru Campos pidió a sus integrantes no quedarse cruzados de brazos y enfrentar juntos las problemáticas que afectan a la Sierra Tarahumara, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino.

“No nos doblemos, no nos rindamos, no dejemos de perder la fe y que los obstáculos no nos detengan para seguir trabajando”, afirmó.

La sesión, contó con la presencia de monseñor Juan Manuel González Sandoval, obispo de la Diócesis de la Tarahumara y del Vicario General, Héctor Fernando Martínez, así como de funcionarios estatales, municipales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La gobernadora Maru Campos sentenció en estos momentos, lo peor es quedarse cruzados de brazos, por lo que conminó a los presentes a trabajar en conjunto para que, al paso de 5 años, al terminar este trabajo de la Mesa, poder estar orgullosos de lo logrado en las problemáticas que afectan a la región.

“Pido a este grupo, a esta familia, que nos mantengamos unidos, en confianza”, agregó.

La titular del Ejecutivo, pidió mantener el acompañamiento que se ha mantenido desde la primera Mesa, para atacar de raíz las causas y que en lo que compete al Gobierno del Estado: “trabajamos al límite de nuestras fuerzas y capacidades”.

Durante el desarrollo del encuentro, los asistentes expusieron a las autoridades solicitudes en temas de salud, educación, seguridad pública, ecología y economía, los cuales, la mandataria estatal se comprometió en brindar atención inmediata.

En el encuentro participaron además los secretarios de Salud, Felipe Fernando Sandoval, y de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia; el director de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, Enrique Rascón y el presidente municipal de Guachochi, José Miguel Yáñez.

