Hugo Sánchez asegura que España se dejó ganar

El ‘Pentapichichi’ consideró que España planificó la derrota frente a Japón para no enfrentar a Brasil en un cruce de cuartos de final en Qatar 2022.

El exdelantero del Real Madrid, Hugo Sánchez, aseguró este jueves que Luis Enrique manejó estratégicamente la derrota ante Japón para evitar toparse con Brasil en los cuartos de final de la Copa Mundial.

A pesar de que España llegó a estar eliminado del torneo durante algunos minutos del juego, cuando Costa Rica se puso en ventaja sobre Alemania, el exentrenador del seleccionado mexicano sostuvo que son estrategias poco aceptadas, pero que existen en el fútbol.

– “¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado, para buscar evitar a Brasil en los cuartos de final?”, lo cuestionó David Faitelson, conductor de la cadena ESPN, a lo que Hugo respondió categórico: “Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas”.

Hugo confesó que, en su etapa con los Pumas de la UNAM, aquella cuando le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, prefirió utilizar suplentes para evitar a un rival peligroso en la Liguilla mexicana; Guadalajara les ganó ese partido por goleada y él quedó conforme con su decisión, “porque yo quería eso”. “Digo la ‘neta’ (la verdad), no es que España le tenga miedo a Brasil, sino respeto”.

Ante la incredulidad en la mesa que completaban Juan Carlos Osorio, exentrenador del ‘Tri’, así como los analistas mexicanos Roberto Gómez Junco y Francisco Gabriel de Anda, Hugo cerró el tema insistiendo que, “(Luis Enrique) no lo va decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca ‘me dejé ganar’. Simplemente es ‘prefiero esto”.

