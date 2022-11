Qatar 2022 aclara: 414 muertes por trabajo y solo tres relacionadas con el Mundial

as.com

El Supremo Comité de Entrega y Legado ejerció su derecho de réplica tras las revelaciones de Hassan Al Thawadi, secretario general, sobre el número de muertes relacionadas a los trabajos en Qatar 2022.

De 400 a 500 muertes de trabajadores inmigrantes dejaron los trabajos preparativos para el Mundial de Qatar 2022. Eso declaró Hassan Al Thawadi, secretario general del Supremo Comité de Entrega y Legado de la Copa del Mundo en entrevista con el periodista británico Piers Morgan. La revelación causó indignación alrededor del planeta. Fue la primera ocasión en la que un alto cargo en la organización del Mundial de la FIFA acepta que hubo muertes masivas relacionadas al torneo. La versión oficial siempre dejó la cifra en tres decesos.

No obstante, el Supremo Comité considera que las palabras del secretario Al Thawadi están sacadas de contexto. EL SC compartió a AS su réplica una vez que la entrevista obtuvo amplia repercusión en la prensa occidental; de acuerdo a la respuesta, el aproximado de 400 fallecimientos corresponden al ámbito laboral en general en todo Qatar y no exclusivamente a los proyectos de construcción vinculados al Mundial:

El Secretario General, Hassan Al Thawadi, le dijo a Piers Morgan, en el programa ‘Sin censura’, que hubo 3 muertes relacionadas con el trabajo y 37 muertes no relacionadas con el trabajo en los proyectos del Comité Supremo para la Entrega y el Legado (SC). Esto se documenta anualmente en los informes públicos del SC y cubre los 8 estadios, 17 lugares que no son de competencia y otros sitios relacionados bajo el alcance del SC.

Las declaraciones respecto a las cifras se refieren a las estadísticas nacionales que cubren el período 2014-2020 para todas las muertes relacionadas con el trabajo (414) en todo el país en Qatar, las cuales engloban todos los sectores y nacionalidades.

El diálogo entre Al Thawadi y Morgan ocurrió de la siguiente forma:

Morgan – ¿Cuál es el total honesto y realista que pienses de trabajadores inmigrantes que murieron como resultado del trabajo que hicieron para la Copa del Mundo en total?

Al Thawadi – El estimado es 400. Entre 400 y 500. No tengo el número exacto.

Morgan – 400 es un precio muy alto por el cual pagar. ¿Qué dices a ello?

Al Thawadi – Lo que diría es que una muerte es demasiado. Así de simple. Todos los años nuestros estándares de seguridad están mejorando…

“Esto es algo que reconocimos antes de llevar a cabo la candidatura. Las mejoras que se han producido no ha sido por la Copa del Mundo. Hemos tenido que hacerlas por nuestros valores. La Copa del Mundo ha servido como un acelerador”, añadió Al Thawadi. Hace dos meses, The Guardian informó que las muertes de trabajadores en Qatar conectadas a la Copa del Mundo rondaban las 6,500.

