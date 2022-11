A Morena, 48% del total de multas a partidos políticos

La Razón

Por: MAGALI JUÁREZ

Sanciones del INE a todos los partidos ascienden a 673 mdp.

Por irregularidades en informes de ingresos y gastos, el guinda debe pagar 323 mdp y el PT, 72 mdp; Mario Delgado acusa una “persecución política” en venganza por la Electoral.

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 673.3 millones de pesos a partidos políticos naciones y locales por irregularidades registradas en el ejercicio de sus recursos correspondientes a 2021.

El partido con la sanción más alta es Morena, con 323.4 millones de pesos, equivalente al 48 por ciento de las multas impuestas a todas las fuerzas políticas, seguido del Partido del Trabajo, con una sanción por 72 millones de pesos, que representa el 11 por ciento.

El PRI es la tercera fuerza política con la sanción más alta, con 54 millones de pesos, es decir, el ocho por ciento, mientras que el mismo porcentaje corresponde a la multa impuesta al PAN, que tendrá que pagar 52.8 millones, y el PVEM fue sancionado con 48.8 millones, equivalente a siete puntos porcentuales.

Las fuerzas políticas con las multas más bajas son el PRD, con 35.9 millones de pesos, es decir, el cinco por ciento; el PES, con 28.3 millones, equivalente al cuatro por ciento; Movimiento Ciudadano, con 22.7 millones, el tres por ciento, y Fuerza por México, 1.8 millones, el cero por ciento.

El 95 por ciento de las sanciones están concentradas en los partidos políticos nacionales, mientras que el cinco por ciento restante en los partidos locales, los cuales fueron sancionados de manera global con 33.1 millones de pesos.

Después de conocerse las sanciones y luego de asegurar que Morena ha cumplido y ha acreditado cada peso que ha recibido, su dirigente Mario Delgado denunció que el INE cambió los criterios de fiscalización “a capricho” de algunos consejeros, y sin ningún sustento legal.

“El INE no respetó los lineamientos ya establecidos, cambió las reglas una vez que ya ejercimos los recursos para perjudicar a Morena. Es decir, ejercimos los recursos de 2021 con base en los criterios vigentes en dicho año y ahora, en 2022, cambia el criterio y nos sanciona con base en reglas que desconocíamos y que no podíamos adivinar que se iban a aplicar. No puede haber retroactividad en nuestro perjuicio.

Gráfico

“Ciertos consejeros, encabezados por Ciro Murayama, están actuando como una banda de asaltantes; están ejerciendo una persecución política disfrazada de fiscalización. Es claro que la multa exorbitante que han impuesto a nuestro movimiento es una venganza por impulsar la Reforma Electoral”, acusó, por lo que consideró urgente la enmienda en la materia.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntó que las sanciones a los partidos nacionales y locales se aprueban no por un mero afán de castigar a los actores políticos, “sino para mejorar el sistema de fiscalización, seguir avanzando en su perfeccionamiento y, acercarnos así, a cumplir con la expectativa ciudadana de una política más limpia, más honesta, más transparente y menos influenciada por poderes fácticos, poderes públicos o patrocinadores de dudosa honorabilidad y legalidad”.

El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que el 65 por ciento de las infracciones cometidas por los partidos políticos concentran un conjunto de cuatro conductas infractoras.

“El número uno, el incumplimiento más frecuente es egresos no comprobados; otros son gastos sin objeto partidista; en tercer lugar, registro extemporáneo de operaciones (…). Por otra parte, se encuentran infracciones muy frecuentes, pero en cuarto lugar, como reporte en un informe distinto al fiscalizado, esos suelen ser errores de contabilidad; también recursos no destinados para actividades específicas, que ya es una obligación y que no siempre lo cumplen debidamente los partidos; y algo muy importante, egresos no reportados”, detalló.

Comentarios