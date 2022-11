Se suma a la defensa de González Arredondo Iker Ibarreche

Chihuahua, Chih., a 26 de noviembre del 2022.- El exgobernador Javier Corral Jurado refirió no solo en Chihuahua, sino en todo el país una gran solidaridad y red de apoyo, ahora Iker Ibarreche se ha sumado al equipo de defensa de Francisco González Arredondo.

Corral Jurado detalló que Iker Ibarreche es un personaje que ha enfrentado jueces bajo consigna política y va a venir a fortalecer la defensa del exfiscal, mientras que nosotros vamos a seguir apoyando y denunciando, no vamos a cesar hasta que Francisco González Arredondo sea puesto en libertad y enfrente un juicio justo, transparente con las garantías y de respeto a sus derechos humanos.

Íker Ibarreche es un abogado litigante; maestro en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra; tiene un diplomado en Reforma Procesal Penal y Litigación Oral por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Ha sido docente en cursos de preparación, capacitación y selección de operadores del sistema de justicia penal y capacitador de Jueces Penales Federales en diversos estados de la República Mexicana.

Ibarreche ha concentrado su esfuerzo en el Ámbito de justicia para “Que una persona no sea acusada y condenada por un delito que no cometió, donde no hay pruebas y, prácticamente, con el dicho de una persona que no tiene congruencia y no se respetan los derechos de la forma en que debe ser juzgada una persona”.

