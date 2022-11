Estamos aquí en la defensa de los intereses de los juarenses: alcalde

Chihuahua, Chih., a 26 de noviembre del 2022.- El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar expresó que cumplió con el compromiso con el Poder Legislativo, y con respecto a las declaraciones vertidas durante la comparecencia aseguró que no iba a “personalizar el asunto, creo que hemos hecho una defensa digna de lo que el Ayuntamiento ha aprobado”.

“Estamos en la defensa de los intereses de Ciudad Juárez, esa es la obligación en la que hoy estamos y respeto todos los puntos de vista, evidentemente también respondí porque a eso vine”, expresó Pérez Cuéllar tras concluir su comparecencia ante la Comisión de Programación y Presupuesto del Congreso del Estado.

Agregó que, las respuestas emitidas por su persona hacia los cuestionamientos realizados por el diputado panista Gabriel García Cantú los realizó con una confrontación políticamente con respeto.

Hay una propuesta del diputado Ergar Piñón y Noe Chávez Velázquez que es muy razonable ya que ellos buscan una salida que no perjudique a los ciudadanos y por otro lado siga devaluando a la ciudad.

La propuesta que ellos hacen es también un avance para la ciudad, pero entendemos que la aprobación del ajuste de las tablas del Impuesto Predial de Ciudad Juárez está será una decisión que tome el Congreso en el Pleno, dijo.

El peor escenario sería no considerar la traslación, pues ahí estaríamos dañando la ciudad, pero es una decisión del Poder Legislativo y acudimos con mucho gusto, porque detrás de esta propuesta hay mucho trabajo y no del alcalde sino de la Tesorería, por eso vine a defenderlo.

El impacto del 2 por ciento no afectaría porque el global sería de 145 millones de pesos, probablemente si le quitamos ese 2 por ciento, nos baje a 120 millones de pesos, que sería la inflación más el 2, pero el tema de fondo es que no estaríamos devaluando más a ciudad Juárez, y que ya avanzamos un poco revirtiendo lo que estaba pasando, ya que hubo momentos en los que no se actualizaron las tablas, por lo que el valor de Juárez en comparación con la capital del estado es mucho mayor, explicó el alcalde.

Comentarios