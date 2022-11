Captan en video balacera tras finalizar concierto de Danny Ocean en Morelia

24 HORAS

Tras finalizar el concierto del venezolano Danny Ocean en Morelia, se registró una balacera en las afueras del recinto.

La balacera se registró la noche de este 25 de noviembre en las afueras de la plaza de toros La Monumental de Morelia, en el estado de Michoacán.

En dicho recinto se presentó el reguetonero venezolano Danny Ocean, sin embargo, al finalizar el evento se registró una balacera en las afueras de la plaza.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se escuchan las detonaciones de fuego en las afueras del recinto.

De acuerdo con los primeros reportes sujetos armados habrían disparado contra un par de camionetas ubicadas en la calle Juan de Alvarado, esquina con Domingo de Medina.

De manera extraoficial se indicó en medios locales que la balacera dejó un muerto y al menos ocho lesionados. Las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Por su parte el cantante Danny Ocean escribió en su cuenta de Twitter sobre lo ocurrido:

“No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de Méx”.

