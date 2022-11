¡Batacazo en Qatar 2022! Arabia Saudita le pegó a Argentina en partidazo

Mediotiempo

JUAN MANUEL FIGUEROA

Los argentinos dominaron la primera parte, pero les anularon tres goles, mientras que los saudíes aprovecharon las dos que tuvieron para dejar boquiabierto al mundo.

¡Por fin apareció el futbol y el ambiente mundialista en Qatar 2022! Y llegó con la primera sorpresa de esta Copa del Mundo: Arabia Saudita venció 2-1 a Argentina en el Estadio Lusail, para propinarle a la Albiceleste la primera derrota en un juego de debut desde Italia 90.

El Estadio Lusail fue testigo de un hecho histórico, ya que el cuadro de Lionel Sebastián Scaloni se vio sorprendido con un equipo saudí que le hizo un buen juego; un primer tiempo sin llegar, pero en el complemento fue letal.

Así, Argentina no perdía su primer duelo en una Copa del Mundo desde 1990 cuando lo hicieron con Camerún.

Esto es una pésima noticia para México y Polonia, pues augura un muy peleado Grupo C, que parecía en los Halcones Verdes al rival más endeble, pero no. Con un gran apoyo de su afición en la tribuna, el equipo de Hervé Renard mantuvo la calma, y después dio la sorpresa para ponerse de forma momentánea en la punta del Grupo C con 3 puntos.

Argentina mereció mejor fortuna Rápido comenzaron las acciones de peligro, y apenas al minuto 1 Lionel Messi hizo un disparo que le atajó el portero de Arabia Saudita, lo que prometía un buen encuentro. Siguió el duelo y al 6′ Messi cobró un tiro de esquina en el que cayó dentro del área Leandro Paredes; el duelo siguió y fue hasta el 8′ cuando el VAR llamó al árbitro, Slavko Vincic, quien marcó penal, que al 10′ cobró la Pulga para poner el 1-0.

Vinieron otros tres goles de Argentina, pero los tres anulados por fuera de lugar. Primero Messi al 22′, al recibir un trazo de Nicolás Tagliafico, se acomodó el balón y disparó para vencer a Mohamed Alowais; la jugada se anuló porque se levantó la bandera desde la banda. AL 28′, Alejandro Gómez cedió a Lautaro Martínez, que definió dentro del área con una “picadita”. El jugador del Inter de Milán festejaba y el VAR le quitó la anotación.

Fue al propio Lautaro al 36′ a quien le quitaron el tercero para la Albiceleste. Arabia Saudita regresó revolucionada Llegó el descanso y con él la sorpresa, ya que iniciando la segunda parte Arabia Saudita fue otra, y al 48′ Saleh Al Shehri anotó con un disparo cruzado el empate momentáneo para hacer brincar a su afición. Al Shehri anotó con un potente disparo, sobre la marca de Cristian Romero, lo que le cayó como balde de agua fría a los argentinos, tras un balón perdido por Messi.

Apenas se sacudían el golpe y al 53′ Salem Al Dawsari les hizo el 2-1 con un golazo, pues entre varios argentinos se acomodó y soltó el riflazo para vencer a Emiliano Martínez. Con la desventaja en el marcador, Argentina salió a buscar al menos el empate, pero Alowais se mostró en plan grande y sacó varias de gol. Al 62, fue Tagliafico con un remate muy cercano a la portería, después, al 72′, Ángel di María hizo un tiro cruzado que sacó el portero saudí, minutos después intentó Enzo Fernández, pero voló su oportunidad.

A cinco minutos del final, Alowais siguió con capa al atajarle un remate de cabeza a Messi, tras un pase de di María, lo que el público de su país le pagó con un aplauso. Por más que intentó Argentina, en la segunda parte se encontró con una auténtica muralla y terminó cayendo de forma dolorosa, y ahora buscará que el 26 de noviembre lo pague México en el segundo duelo para ambas selecciones en Qatar 2022.

