Elton John, el adiós de una leyenda

LUCERO CALDERÓN

El músico y cantante británico cerró la gira del adiós en el Dodger Stadium, escenario en el que cantó por primera vez en 1975. Tuvo a Brandi Carlile, Kiki Dee y Dua Lipa como invitadas.

Sir Elton John, aquel cantante que durante varios años lidió con los excesos, las adicciones y la falta de respeto y comprensión ante una homosexualidad que décadas atrás era mal vista, ofreció su último concierto en Estados Unidos como parte de su gira del adiós Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium. El cantante, músico y compositor de 75 años decidió cerrar su gira continental en el

Dodger Stadium por una simple razón: en ese lugar tocó hace 47 años —portando un traje de los Dodgers con brillantes plateados— y fue ahí en donde su carrera se lanzó al estrellato y comenzó su leyenda.

“En 1975 me presenté en el Dodger Stadium y simplemente tuvo sólo mi mitad, pues no estaba mentalmente y físicamente en un buen lugar. La diferencia al día de hoy es que ahora tengo un esposo, con quien he estado desde hace 29 años, tenemos dos hijos, Zachary y Elijah, y mi vida es completamente diferente. Estoy sobrio, he estado sobrio desde hace 32 años y estoy terminando en el momento más feliz de mi vida, nunca había estado tan feliz. Así que comparado con 1975, en donde no estaba feliz, pues esto es maravilloso”, comentó Elton John en una cápsula, minutos antes de entrar al escenario, sentarse al piano y tocar Bennie and the Jets.

Portando un traje negro, con detalles en azul y rojo, color que usó para formar su nombre en la espalda, y luciendo unas grandes gafas rojas con brillantes plateados, el cantante inglés se hizo acompañar de sus músicos para deleitar con su música a 50 mil personas que se dieron cota la noche de este domingo, aunados a los miles de cibernautas que pudieron ver el concierto en streaming a través de la plataforma Disney+.

Entre los temas con los que inició su concierto estuvieron Border Song, tema que le dedicó a la finada Aretha Franklin; I Guess That’s Why They Call It The Blues; Someone Saved My Life Tonight; Tiny Dancer; Take Me to The Pilot, y Rocketman.

Luego de dos horas de concierto, en el que Elton John cambió su primer traje por uno segundo en color azul con plateado, le dio la bienvenida Brandi Carlile, cantante estadunidense de 41 años, con quien interpretó Don’t Let the Sun Go Down On Me. Luego de esta presentación Elton John elevó los ánimos al interpretar The Bitch is Back y I’m Still Standing.

La segunda cereza del pastel se dio cuando Elton John invitó al escenario a su compatriota Kiki Dee, con quien grabó en 1976 el clásico Don’t Go Breaking My Heart y con quien ayer cantó este mismo tema.

Sin duda alguna uno de los momentos más esperados, quizá para los jóvenes, se dio cuando apareció la británica Dua Lipa, con quien Elton cantó Cold Heart. Para este momento, en el que Dua Lipa apareció con un vestido negro, Elton John optó por traer una gorra azul y una bata plateada que hacía alusión al traje brillante y plateado que usó en 1975 del equipo de los Dodgers.

Acto seguido Elton John cantó Your Song y le dio la bienvenida a cuatro personas sumamente especiales en su vida. Primero invitó al escenario a su amigo, el músico, cantante y compositor Bernie Taupin, a quien abrazó y agradeció por tanta complicidad. Después, Elton John recibió a su esposo David Furnish, a quien le dio un beso cariñoso en los labios, así como a los hijos de ambos, Elijah y Zachari. Luego de esto, Elton John cerró el concierto de caso tres horas con Goodbye Yellow Brick Road.

Cabe destacar que antes de que iniciara su último concierto, varios famosos le enviaron mensajes de agradecimiento por todo lo que hecho con su música y la manera en que les ha inspirado. Uno de los que le envió un mensaje fue el Presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien junto a su esposa Jill Biden, reconocieron al cantante y compositor inglés.

“Tú eres simplemente uno de los grandes de todos los tiempos, no sólo por tus temas icónicos, sino por el absoluto coraje de transformar el dolor en un propósito y tu legado ha transformado a millones y queremos agradecerte por mover el espíritu de nuestra nación, gracias”, comentó el presidente Biden para darle paso a su esposa.

“Quiero que sepas que tu legado no tiene fin, por tus canciones eternas que le han dado voz a nuestras alegrías y dolores, por la manera en que has inspirado a la gente para que se levante y hable. Tú siempre estarás aquí, en nuestra playlist y en nuestros corazones”, relató la primera dama de Estados Unidos.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre Elton John recibió de manos de Joe Biden, en La Casa Blanca, la Medalla Nacional de Humanidades, misma que reconoce su trayectoria, su música y el trabajo que ha hecho con la Fundación Elton John, la cual lucha contra el sida.

Dentro de los mensajea de despedida no podían faltar los representantes de la familia británica y el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle también participaron en dicho evento.

“Gracias por entretenernos desde hace muchas décadas y por haber sido el amigo de mi mamá, de verdad, gracias por ser su amigo, por ser el nuestro y el de nuestros hijos. Has sido parte de la vida de mucho en todo el mundo y a pesar de que este es un retiro oficial, esto no será la último que hagas y eso lo sabemos bien. Te amamos y te felicitamos por tu increíble carrera”, expresó el príncipe Enrique.

Entre los músicos y cantantes que le mandaron mensajes estuvieron Miley Cyrus, Sting, Lenny Kravitz, John Legend, Dolly Parton, la actriz Bette Midler, Lizzo, Lionel Richie, Billie y Finneas Eilish, así como el compositor Quincey Jones.

Los británicos Victoria y David Beckham lo definieron como un gran amigo y un padrino amoroso de sus hijos. La británica Dua Lipa de igual manera agradeció la oportunidad de haber hecho un dueto con Sir. Elton John y definió ese momento como uno de los más importantes de su vida.

Los integrantes de la banda Coldplay, a través de su vocalista Chris Martin, agradecieron su aportación a la música. “Es grandioso lo que nos has dado y lo que le has dado al mundo”, dijo Martin.

Uno de los que no podían faltar a la cita fue el actor Taron Egerton, quien en 2019 le dio vida a Elton John en la cinta Rocketman, cinta por la que Elton John y Bernie Taupin se hicieron acreedores a un Premio Oscar a Mejor Canción Original por I’m Gonna Love Me Again.

“Fue un gran privilegio interpretarte en la película de tu vida y ahora que estás en el Dodger Stadium sólo te puedo decir: ‘Ve por todos ellos Rocketman”, expresó en video Taron Egerton.

Katy Perry fue otra de las que mandó su mensaje. “Gracias por la magia y la luz que das con la música”, relató la intérprete de California Gurls.

