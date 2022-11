Participaron más de 2 mil estudiantes en desfile cívico deportivo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que 2 mil 100 estudiantes de los niveles de Secundaria, Media Superior y Superior participaron en el desfile cívico deportivo alusivo al 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El desfile se desarrolló en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, durante el cual alumnas y alumnos de diversos planteles educativos compitieron en los concursos de danza folclórica, tabla gimnástica y carro alegórico temático.



En el acto cívico se tuvo la participación del agrupamiento de escoltas de las Secundarias Federal No.1 y No.4, la Secundaria Estatal No.3008, la Preparatoria Maestros Mexicanos No.8423 y la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado “Profr. Luis Urías Belderráin” (IByCENECH).



Además, se contó con 10 carros alegóricos temáticos, en los cuales las instituciones educativas de los diferentes niveles representaron pasajes históricos y personajes relevantes del movimiento revolucionario.



La Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua “Profr. José E. Medrano R.” (ENSECH) representó la gesta heróica de Tomochi, la Secundaria Estatal No.3008 el levantamiento armado en Cuchillo Parado, el CBTis No.158 el estallido de la Revolución Mexicana, la Preparatoria Nuevo Siglo recordó la figura de Abraham González y el Colegio Bilingüe D´Mont escenificó la muerte de Francisco Villa.



Las Preparatorias Maestros Mexicanos No.8423 y No.8418 hicieron remembranza de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la vida en México durante el Porfiriato, respectivamente, mientras que la Secundaria Federal No.4 representó las tradiciones mexicanas, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) I a Francisco I. Madero, y la IByCENECH a la historia de la educación en México.



En el nivel Básico estuvieron presentes estudiantes de las Secundarias Estatales No. 3005, No. 3008 y No. 3020, así como de las Secundarias Federales No. 1 y Número 4, y la Secundaria Técnica No. 40.



En Media Superior participaron las Preparatorias Maestros Mexicanos No. 8418 y No. 8423, el CONALEP II, y el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), el cual desfiló con su marching band, grupo de porristas y equipos deportivos, además de alumnado de los planteles 1, 2 y 3.



De igual manera, se dieron cita el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTis) No.122, el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETis) No. 86, y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) No. 6.



En el nivel Superior desfilaron jóvenes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la IByCENECH, la ENSECH, y la Escuela de Trabajo Social “Profra. y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza”.

