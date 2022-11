Niño de 2 años y su padre son hallados muertos en departamento de NY

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 17 de noviembre del 2022.- Las autoridades de Nueva York hallaron la causa de muerte de David Conde (59 años), y su hijo de 2 años, David Conde Jr., cuyos cuerpos fueron encontrados en su apartamento en la ciudad de Geneva (Nueva York) nueve meses después de que se notificara la muerte de ambas personas.

La Oficina del Sheriff del condado de Ontario dijo que el padre murió a causa de una enfermedad cardiovascular, mientras que su hijo luego murió de hambre y su muerte fue declarada accidental por naturaleza. En un primer momento, los investigadores dijeron a la prensa que no podían determinar una causa obvia de muerte, pero que no había signos de trauma en los cuerpos.

“Se cree que el Sr. Conde falleció primero y el niño no pudo obtener ningún alimento después de la muerte de su padre”, describieron los agentes. “No había signos de lucha en la residencia. No tenemos ninguna razón para creer que alguien más estaba en el apartamento cuando estos dos fallecieron”.

Cuando hallaron los cuerpos, los agentes dijeron que fueron llamados al apartamento para una revisión de bienestar después de que el padre y el hijo no habían sido vistos en aproximadamente una semana. El padre y el hijo fueron encontrados juntos en el dormitorio del apartamento, dijo el martes el teniente Joe Murphy.

El diario local The Democrat and Chronicle informó que los investigadores sabían que el padre tenía la custodia del niño desde poco después de su nacimiento, ya que la madre no parecía estar en contacto con el niño.

El menor acababa de aprender a caminar después de requerir varias cirugías, meses de yesos y rehabilitación, según el obituario. La investigación sobre sus muertes se ha cerrado oficialmente, dijeron los oficiales.

