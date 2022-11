Juez y abogados

Por: Francisco Flores Legarda

“El sueño es muchas veces un hábil expediente

con que el juez defiende a la parte de los errores de su defensor”

Piero Calamandrei

Hace unos meses buscando un libro por internet, casualmente encontré uno denominado Elogio de los “ELOGIOS DE LOS JUECES ESCRITO POR UN ABOGADO”, escrito por el gran procesalista Piero Calamandrei, uno de los maestros del derecho más reconocido en el arte del derecho, un gran texto el cual recomiendo no solo a los estudiosos del derecho, sino para todos lo que buscamos un mejor vivir en este mundo tan convulsionado, por todos los poderes de la Unión, quienes meten sus narices en donde no les corresponde.

La lectura de este texto es formidable, espero tengan la oportunidad de tener lectura del mismo engrandece el amor a la humanidad dira UNGA.

Hacía años que había escuchado de la existencia de este libro escrito por Piero Calamandrei, y a pesar de que el título había llamado poderosamente mi atención, no decidí a hacerme con un ejemplar al considerar erróneamente, que el objeto del mismo se limitaba exclusivamente a un estudio de la figura de los jueces. Sin embargo, las permanentes llamadas y citas que hacían otros libros a “Elogio de Giudici scritto da un Avvocato” debilitaron finalmente mi resistencia, adquiriendo finalmente la obra por mera curiosidad.

Cuál fue mi sorpresa cuando al sumergirme en las páginas de este librito (unas 154 páginas de formato inferior a la cuartilla), fui descubriendo como, a través de numerosas reflexiones, el autor desgrana su opinión acerca de las relaciones entre la abogacía y la judicatura y de éstas con la Justicia, con una deliciosa lucidez, una fina ironía y una increíble actualidad en los temas tratados.

Piero Calamandrei (cuyo nombre nos suena a todos por las citas de los manuales de civil y procesal de la carrera), fue discípulo de Giussepe Chiovenda, Catedrático de la Universidad de Florencia y diputado en el Parlamento Italiano, siendo uno de los inspiradores del Código de Procedimiento Civil Italiano de 1940. Está considerado como uno de los procesalistas más insignes del siglo XX.

La obra, publicada en 1935, se encuentra dividida en doce capítulos que desarrollan temas como la fe en los jueces; la urbanidad de los jueces; semejanzas y diferencias entre jueces y abogados; de la llamada oratoria forense; de ciertas relaciones entre los abogados y la verdad, o bien de la justa parcialidad del defensor; de la predicción de abogados y jueces por las cuestiones de hecho y de derecho, etc.…

Lo sorprendente de la obra reside en que habiendo transcurrido cincuenta y cinco años del fallecimiento de Piero Calamandrei, no ha perdido su fuerza, sino más bien lo contrario, ya que sus contenidos, con las necesarias adaptaciones de tiempo y lugar, constituyen enseñanzas plenamente aplicables para quienes desarrollamos nuestra tarea en el foro, y digo “enseñanzas” porque a través de sus reflexiones (algunas con alto contenido poético) los abogados podemos conocer la perspectiva con la que los jueces ven nuestro trabajo en el foro (y viceversa), siempre desde una visión de ineludible y necesaria compenetración entre ambas figuras forenses.

Para concluir y para dar un empujoncito a aquellos que os atraiga la idea de embarcaros en su lectura os dejo algunas píldoras del libro. Juzgar vosotros mismos.

“Todo abogado vive en su patrocinio ciertos momentos durante los cuales, olvidando las sutilezas de los Códigos, los artificios de la elocuencia, la sagacidad del debate, no siente ya la toga que lleva puesta ni ve que los jueces están envueltos en sus pliegues; y se dirige a ellos mirándolos de igual a igual, con las palabras sencillas con que la conciencia del hombre se dirige fraternalmente a la conciencia de su semejante para convencerlo de la verdad. En estos momentos la palabra “justicia” vuelve a ser fresca y nueva como si se pronunciase entonces por primera vez; y quien la pronuncia siente en la voz un temblor discreto y suplicante como el que se siente en las palabras del creyente que reza. Bastan estos momentos de humilde y solemne sinceridad humana para limpiar a la abogacía de todas sus miserias”.

“Sería útil que, entre las varias prueban que los candidatos a la abogacía hubiesen de superar con el fin de ser habilitados para el ejercicio de la profesión, se comprendiese también una prueba de resistencia nerviosa como la que se exige a los aviadores aspirantes. No puede ser un buen abogado quien está siempre dispuesto a perder la cabeza por una palabra mal entendida, o que ante la villanía del adversario, sepa reaccionar solamente recurriendo al tradicional gesto de los abogados de la vieja escuela de agarrar el tintero para tirarlo. La noble pasión del abogado debe ser siempre consciente y razonable; tener tan dominados los nervios, que sepa responder a la ofensa con una sonrisa amable y dar las gracias con una correcta inclinación al presidente autoritario que le priva del uso de la palabra. Observo siempre la vociferación no es indicio de energía y que la repentina violencia no es indicio de verdadero valor; perder la cabeza durante el debate representa casi siempre hacer perder la causa al cliente”.

” Óptimo es el abogado de quien el juez, terminada la discusión, no recuerda ni los gestos, ni la cara, ni el nombre; pero recuerda exactamente los argumentos que, salidos de aquella toga sin nombre, harán triunfar la causa del cliente”

“La justicia no sabe qué hacer con aquellos abogados que acuden a los Tribunales, no para aclarar a los jueces las razones del cliente, sino para mostrarse y poner de manifiesto sus propias cualidades oratorias. El defensor debe tratar únicamente de proyectar sus dotes de claridad sobre los hechos y sobre los argumentos de la causa, y de mantener en la sombra la propia persona, a la manera de esos modernísimos mecanismos de iluminación, llamados difusores, que, escondiendo la fuente luminosa, hacen aparecer las cosas como transparentes por su agradable fosforescencia interna. Al contrario de las lámparas de luz directa, prepotentes y descaradas: que deslumbran a quien las mira y alrededor sobre los objetos, no se ve más que oscuridad”.

“Sin probidad, no puede haber justicia; pero probidad quiere decir también puntualidad, que sería una probidad de orden inferior a utilizar en las prácticas secundarias de administración ordinaria. Esto puede referirse también al abogado cuya probidad se revela en forma modesta, pero continua, en la precisión con que ordena los traslados, en la compostura con que viste la toga, en la claridad de su escritura, en la parsimonia de su discurso, en la diligencia con que atiende a presentar los escritos en el plazo señalado. Y esto, sin ofensa de nadie, se dice también a los jueces, cuya probidad no consiste solamente en no dejarse corromper, sino también, por ejemplo, en no hacer esperar dos horas en el pasillo a los abogados y a las partes citadas para dar principio a una prueba testifical”.

“Es posible que el oficio del abogado exija más ingenio y más fantasía que el del juez; hallar los argumentos, que es trabajo del abogado, es, técnicamente, más arduo que escoger entre los ya expuestos por los defensores. ¡Pero qué angustia, qué responsabilidad moral en esta selección! El abogado, cuando ha aceptado la defensa de una causa, tiene su camino trazado; puede estar sereno como el soldado en la trinchera, al cual la tronera indica hacia qué parte debe disparar. Pero el juez, antes de decidirse, tiene necesidad de una fuerza de carácter que puede faltar al abogado; debe tener el valor de ejercitar la función de juzgar, que es casi divina, aunque sienta dentro de sí todas las debilidades y acaso todas las bajezas del hombre; debe tener el dominio de reducir a silencio una voz inquieta que le pregunta lo que habría hecho su fragilidad humana si se hubiese encontrado en las mismas condiciones del justiciable; debe estar tan seguro de su deber, que olvide, cada vez que pronuncia una sentencia, la amonestación eterna que le viene de la Montaña: No juzgar”.

“El abogado que habla tiene la sensación casi acústica de los momentos en que su palabra llega a convencer al juez, y de aquellos en que lo deja en duda y hasta le molesta. Es como un fenómeno de resonancia: a veces se siente que los argumentos que salen de la boca del abogado están al unísono con la disposición del juez y le hacen vibrar; otras, su voz resuena falsa y sin eco, como aislada en el vacío. Y cuando más fuerza el abogado el tono, tratando de superar lo molesto de este aislamiento, tanto más se le hace imposible ponerse a tono con quien lo escucha”.

“La burla más maligna que un juez puede hacer a un abogado, es dejarle hablar sin interrumpirle cuando se da cuenta de que dice cosas inútiles o perjudiciales a la defensa que sostiene”

“Para juzgar la utilidad procesal de los abogados es necesario no mirar al defensor aislado, cuya actividad unilateral y parcial, tomada en sí, puede parecer hecha exprofeso para desviar a los jueces de su camino, sino que se hace preciso considerar el funcionamiento en el proceso de dos defensores contrapuestos, cada uno de los cuales, con su propia parcialidad, justifica y hace necesaria la parcialidad del contrario”

“Imparcial debe ser el juez, que es uno, por encima de los contendientes; pero los abogados están hechos para ser parciales, no sólo porque la verdad se alcanza más fácilmente escalándola desde dos partes, sino porque la parcialidad del uno es el impulso que engendra el contraimpulso del adversario, el empuje que excita la reacción del contrario y que, a través de una serie de oscilaciones casi pendulares, de un extremo al otro, permite al juez hallar lo justo en el punto de equilibrio. Los abogados proporcionan al juez las sustancias elementales de cuya combinación nace en cierto momento, en el justo medio, la decisión imparcial, síntesis química de dos contrapuestas parcialidades. Deben ser considerados como “par” en el sentido que esta expresión tiene en mecánica: sistema de dos fuerzas equivalentes, las cuales, obrando sobre líneas paralelas en dirección opuesta, engendran el movimiento, que da vida al proceso, y encuentra reposo en la justicia”.

“Se dice que los abogados no aman a los jueces todo lo que éstos se merecen. Y, sin embargo, yo conozco ciertos defensores que, para mejor persuadir a los jueces, con la dulzura de su acento, con la armonía del gesto y con la graduación de sus sonrisas, aprenden de memoria sus discursos y los ensayan delante del espejo. ¿Qué enamorado llegaría a tal paroxismo de sumisión, hasta preparar de esta manera las frases irresistibles que habrá de susurrar a su amada?”

“Preguntó un joven abogado, que tenía el celo del neófito: – He defendido tres pleitos: en dos de los cuales estaba convencido de tener razón, he trabajado muchas semanas para preparar largos escritos, todos llenos de admirable doctrina; en el tercero, en que me parecía no tenerla, me he limitado a echar fuera cuatro líneas para preparar una prueba testifical; los dos primeros los he perdido; el tercero lo he ganado”.

Fuentes. – El presente documento parcialmente fue autorizado por Oscar Fernández, colaboración parcial del suscrito.

Fuentes directas del Maestro Emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH.

Salud y larga vida

Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho de la UACH.

profesor_F

