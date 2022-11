Adriana Terrazas es la presidenta y así lo ha señalado el Tribunal Superior: Mario Vázquez

Chihuahua, Chih., a 17 de noviembre del 2022.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mario Vázquez Robles confirmó que Adriana Terrazas Porras continua siendo la presidenta del Congreso, pues hay por lo menos dos determinaciones de diferentes ámbitos jurisdiccionales que ha si lo señalan y donde destacan que no hay una mala decisión o mal formulación por parte del Poder Legislativo.

“Supongo que el diputado Benjamín Carrera Chávez acudirá a la siguiente instancia, pero hasta ahorita lo que se ha recibido es un rechazo a sus pretensiones de modificar una decisión soberana del Congreso de Chihuahua”, refirió Vázquez Robles.

Explicó que, los motivos por los cuales el Tribunal Superior Federal Electoral (TSFE) tomó la decisión de no intervenir es porque la elección de la presidenta del Congreso fue de acuerdo a los parametros legislativos, con todo rigor y además porque la decisión soberana implica que es una decisión de representantes populares que a nombre de la población tomó una decisión determinada.

Con respecto a si “es sano que continue este debate en donde se reconoce o no a la diputada Adriana Terrazas Porras como presidenta del Congreso o no es un tema de que alguien que no sabe procesar una negativa a sus pretensiones personal o grupal, por lo que hace falta mucha más madurez en los actores políticos para tomar las cosas como vienen y no podemos ir a tomar Reforma como se hacía en años pasados por una decisión que ya se ha concretado y que favorece a una de ellos”, concluyó Mario Vázquez Robles.

