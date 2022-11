Urgen a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión a no aprobar la reforma en materia electoral

“Todas las autoridades, incluyendo a quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos, de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”: Mario Vázquez Robles.

Diputadas y diputados del Congreso de Chihuahua aprobaron por mayoría de votos la proposición presentada por el diputado Mario Humberto Vázquez Robles, en la cual se pidió a las cámaras de diputados y senadores, ambas del Congreso de la Unión, para que no aprueben la iniciativa de reforma constitucional presidencial, en materia electoral.

Asimismo se exigió al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, deje de denostar y agredir a las y los mexicanos que no piensan como él.

Dentro de la misma petición, el iniciador reconoció y felicitó al pueblo de México, en particular al de Chihuahua por su incansable lucha en favor de la democracia, de la independencia de los órganos electorales y del México plural; por lo cual pidió a la mesa directiva del Poder Legislativo, publicar una felicitación y reconocimiento a la ciudadanía participante de la marcha del 13 de noviembre del año en curso, dentro de los diversos medios de comunicación.

Por último, se solicitó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, inicie una investigación a efecto de que se determine la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido el titular del Poder Ejecutivo Federal al pronunciar una serie de adjetivos en contra de las mexicanas y los mexicanos, desde una tribuna pública, con uso de recursos públicos en su calidad de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. De igual manera, el derecho inviolable de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, de lo cual existe una prohibición de hacer mérito de la censura a través del abuso de los controles oficiales utilizados por el presidente Andrés Manuel. Qué decir del derecho humano de asociación y reunión de manera pacífica con cualquier objeto licito por parte de la ciudadanía de la República; culminó.

