Sube ‘tiro’ entre Monreal y AMLO: ‘plan B de reforma electoral es inconstitucional’

Por: El Financiero.

Ciudad de México., a 15 de noviembre del 2022.- El proceso de elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) así como los magistrados electorales no puede modificarse sin reformar la Constitución, afirmó el senador Ricardo Monreal en respuesta al supuesto “Plan B” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El legislador destacó que no es posible hacer este cambio solo reformando las leyes secundarias, como lo planteó el presidente López Obrador en su ‘mañanera’, ya que terminarían siendo impugnadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el plan B es algo similar a la reforma eléctrica, porque no hay forma de qué la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados”, declaró en entrevista.

Monreal consideró que ‘Alito’ Moreno tomó la decisión de no respaldar la reforma electoral porque el Gobierno de México y Morena no cumplieron con el acuerdo alcanzado en la reforma que amplía la militarización de la seguridad pública hasta 2028, ya que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha continuado con los ataques en su contra.

“Dado el anuncio de ayer del presidente del PRI, quien siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad y la agresión sobre todo del estado de su origen (Campeche) sigue persistente, y eso aleja la posibilidad de acuerdos. Por eso no creo que el PRI acompañe la reforma (electoral) y sin el PRI no se lograría la mayoría constitucional.

“Simplemente lo veo como una expresión de un partido que nos acompañó y que la lógica parlamentaria nos obliga a pensar que no se reunirá la mayoría calificada, y por tanto el presidente de la República o los legisladores de la mayoría están pensando en un plan B, similar a la reforma eléctrica”, agregó.

El presidente López Obrador afirmó este martes que estudia enviar una iniciativa con carácter electoral si Morena y aliados no consiguen los votos necesarios para lograr una mayoría calificada.

Al ser una reforma constitucional, la iniciativa político-electoral propuesta por el mandatario necesita de los votos de dos terceras partes en la Cámara de Diputados y el Senado.

