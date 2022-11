Prevención antes que atención para disminuir índices diabetes: Lupita Borruel

Según el Inegi y datos que maneja la Federación Mexicana de Diabetes el 10 % de la población total en nuestro estado, vive con diabetes lo cual quiere decir que en Chihuahua hay alrededor de 100 mil personas que tienen el padecimiento, dio a conocer la presidenta de la Asociación Akam Surá Florencia Vargas durante la Jornada de Detección de Diabetes en la Plaza de Armas.

Al celebrarse hoy el Día Mundial de la Diabetes el gobierno municipal a través del IMPAS en coordinación con la Comisión de Salud del Ayuntamiento que preside la Regidora Lupita Borruel, así como Akam Surá se trabaja en acciones para prevenir el padecimiento ya que la prevención es más importante que la atención.

Hay una excelente coordinación entre dicha asociación con la Comisión de Salud debido a que la Regidora Borruel está muy comprometida con la atención de la población a través de los programas de salud que lleva a cabo el gobierno municipal, dijo Florencia Vargas.

Igualmente se tiene una excelente coordinación con el IMPAS que se encarga de bajar los programas destinados a aquellos que viven en condición más vulnerable.

En este caso, se trabaja con la cámara de tamizaje ocular que ayuda a prevenir los problemas de retina y los fondos de ojo porque es importantísimo el tema de la prevención.

Desde el Municipio y las asociaciones civiles son aliados para prevenir esta enfermedad ya que se busca reducir el porcentaje que coloca a nuestro estado de Chihuahua entre los más altos a nivel nacional con el padecimiento.

Con el apoyo de la Regidora Lupita Borruel se logran llevar a cabo campañas de prevención a la población abierta y además se realizan importantes gestiones.

Agregó que en ese 10 % que son entre 90 mil a 100 mil personas un alto porcentaje desconoce que vive con diabetes por lo que los pacientes no se checan la glucosa ni conocen su estado de salud en general por lo que no se cuidan y después aparecen las complicaciones crónicas y agudas que son las que finalmente causan la muerte.

La diabetes bien controlada es una condición que pueden alcanzar edades largas, pero cuando no prevemos y no se atiende a tiempo la glucosa en sangre, entonces se generarán fallas de visión, fallas de riñón, así como amputaciones.

Los malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria son las principales causas de esta enfermedad, si se conociera que la diabetes tiene factores de riesgo modificables y no modificables como la edad, la raza, se actuaría a favor de nuestra salud.

Las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes.

Pero la mala alimentación, el sedentarismo, el estrés, no dormir las horas necesarias para que el cuerpo se recupere, así como problemas en la salud emocional, el tabaquismo, la ingesta de bebidas alcohólicas son factores que detonan la diabetes.

En años anteriores la diabetes se detectaba entre las personas de 60 a 65 años y actualmente desafortunadamente se empieza a detectar entre personas entre 45 a 50 años lo que demuestra que se reduce la brecha de edad de diagnóstico.

Si tenemos un estado que tiene el primer lugar en obesidad infantil y juvenil entonces nos advierte que esos jóvenes a menor edad van a desarrollar cualquier tipo de diabetes.