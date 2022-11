La construcción de la cultura en Chihuahua pasa necesariamente por el diálogo: Jáuregui Moreno

Chihuahua, Chih., a 11 de noviembre del 2022.- El secretario General del Gobierno, César Jáuregui Moreno arribó a la locación donde en un lapso de unas horas se llevará a cabo la obra de teatro “La golondrina y su príncipe” y donde un grupo del movimiento de Artistas Creadores y Ciudadanía Vigente mantenían un plantón alegando que la inversión en esta puesta en escena no era inclusiva, pues se había erogado un “gran presupuesto” a un solo proyecto.

En su intervención Jáuregui Moreno destacó que en el seno del Consejo Estatal de Cultura deben ser órganos democratizantes donde la comunidad cultural pueda encontrar la expresión suficiente en la política cultural y presupuestal que se planea por parte de la Secretaría de Cultura en el estado.

“Nosotros como gobierno estaremos siempre abiertos al dialogo y que nos parece que la construcción de la cultura en Chihuahua pasa necesariamente por crear ese dialogo con la comunidad artística y estamos dispuestos hacerlo por el bien de la cultura, creadores y de la gente que hace arte y en ese sentido vamos a poner todo nuestro empeño”, expresó Jáuregui Moreno a los artistas que estaban manifestando en las inmediaciones de El Palomar.

Por su parte, los integrantes de este movimiento aceptaron esta posibilidad de dialogo, lo que si apuntaron es que siguen en desacuerdo en la designación de este presupuesto de más de 35 millones de pesos a un solo montaje y que por ella razón continuarán por las vías legales exigiendo que se investigue de como y porque se tomó esa decisión.

Destacaron que seguirán exigiendo la no repetición, además de exigir la rendición de cuentas a la sociedad del porque se tomó dicha decisión, si no se demuestra legalidad alguna en la asignación de este presupuesto no podemos negar que esto ha sido un terrible acto de injusticia, inequidad para todos los trabajadores de la cultura del estado.

Comentarios