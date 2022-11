Juárez.- Solicita Cabildo incluir a Ciudad Juárez en Consejo Estatal de Salud

En sesión ordinaria de Cabildo número 28 presidida por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, los integrantes del Ayuntamiento de Juárez aprobaron este día 12 acuerdos entre los que destaca una réplica al Congreso del Estado por no incluir al Ayuntamiento de Juárez en el Consejo Estatal de Salud, así como donativos de computadoras a la Escuela Secundaria Técnica 55 y la autorización para construir tres fraccionamientos.

La réplica que se aprobó por parte del Cabildo fue un acuerdo presentado por el regidor Víctor Manuel Talamantes, coordinador de la Comisión de Salud, para que la Secretaría del Ayuntamiento haga llegar un oficio de réplica tanto a la presidenta de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, Diputada Adriana Terrazas Porras, así como a la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías.

En el oficio que se elaborará, se estableció una postura firme y no satisfactoria por parte del Municipio de Juárez, estado de Chihuahua, por la resolución que fue tomada en el ACUERDO No. LXVII-AARCH-0255-2022 11 P.O. del pasado 24 de mayo de 2022, ya que se consideró que no fue debidamente analizado el cuerpo de argumentos fijados.

El escrito pide se reconsidere discutir y analizar nuevamente la solicitud de exhorto a la Comisión Legislativa, para que sea reformado el Artículo 26 de la Ley Estatal de Salud del Estado de Chihuahua y sean incluidos el Presidente Municipal de Juárez, la directora de Salud y el coordinador edilicio de Salud en el Consejo Estatal de Salud.

En la sesión de Cabildo también se aprobó un proyecto de acuerdo de la comisión de Educación y Cultura, para la entrega al Premio a la Trayectoria Artística 2022 y establecer el 12 de diciembre una sesión solemne a celebrarse en el salón Francisco I. Madero de la Presidencia Municipal para este acto.

De la Comisión de Hacienda se presentó una solicitud para autorizar la enajenación a título gratuito de 30 computadoras a favor de la Escuela Secundaria Técnica 55.

La Comisión de Hacienda también solicitó autorizar celebrar tres convenios administrativos de afectación con ciudadanos afectados en sus propiedades por la ampliación de la vialidad Tomás Fernández-Valle del Sol inaugurada el pasado fin de semana.

En la reunión fueron aprobados dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Asentamientos Humanos y Revisora de Fraccionamientos y Condominios y se analizó una solicitud para autorizar la temporalidad en la celebración de un contrato de prestación de servicios para la implementación del “Sistema de Internet Inalámbrico en los Parques Públicos de Juárez”, por un lapso de dos años a partir de enero del 2023 y hasta el 31 de diciembre del 2024.

