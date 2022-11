Juárez: Actualizar las tablas catastrales es poner orden, haciendo lo correcto y dándole valor que tiene la frontera

Ciudad Juárez, Chih., a 5 de noviembre del 2022.- Por posiciones políticas se está desinformando a la población sobre el cobro del Impuesto Predial, pues es falso que la actualización de la tabla de valores signifique una variación desproporcionada en esta contribución, dijo el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El funcionario exhortó a la población juarense a no dejarse engañar con estos falsos señalamientos que se hacen por cuestiones meramente políticas y sin fundamento.

“Es falso que esta actualización que se está proponiendo implique una variación desproporcionada como algunos irresponsablemente han intentado hacer creer a la gente; hablan de cifras irrisorias de hasta un 700 por ciento que yo creo que ni en sus peores pesadillas han tenido eso”, señaló.

Apuntó también que “lo único desproporcionado ha sido el abandono a nuestra ciudad”.

Dijo que la actualización, en caso de ser aprobada en el Congreso del Estado, corresponde a una variación que va del 3 a un 4.5 por ciento, después de considerar la inflación, es decir, en una colonia como Anapra, donde se habían mencionado aumentos de hasta un 800 por ciento, en realidad la variación será de 27 centavos por metro cuadrado.

De la misma manera, en las colonias conocidas como Los kilómetros, el incremento sería de 12 centavos por metro cuadrado; ahí autores políticos alertaban hasta un incremento del 700 por ciento, lo cual es falso, señaló.

“Es absolutamente falso que esta variación sea desproporcionada, toda vez que se cuidó que las personas que menos tienen no les implique un costo elevado”, destacó Ortiz Orpinel.

Informó que esta disposición se apega a la Ley de Catastro que obliga a los municipios a estar actualizando las tablas de valores, mismas que de forma irresponsable se dejaron de renovar en Ciudad Juárez desde hace 16 años.

“Hoy estamos tratando de poner orden en donde no lo había y hacer lo correcto para que no se devalúe más la ciudad, aunque esta medida no sea popular; debo decir que es un mandato de la Ley y que el Presidente Municipal ha actuado de manera responsable, buscando darle el valor justo a Juárez”, expresó.

El funcionario lamentó que se tomaran posiciones políticas en este tema, ya que en Chihuahua capital las tablas se actualizaron este año y se pretende hacer lo mismo durante el próximo 2023, condición que fue promovida por los mismos Diputados.

“Es la misma historia de siempre, porque Chihuahua sí y en Ciudad Juárez no; creo que eso es lo que tenemos que cuidar, manejar con toda claridad la intención que han demostrado de dejar a las familias juarenses en el rezago con esta posición que están tomando los diputados, con la cual también muestran una ignorancia en la ley”, dijo Ortiz Orpinel.

Dijo que en el caso de que los diputados quisieran hacer algo al respecto, está dentro de su jurisdicción cambiar la ley que obliga a los municipios a tomar estas disposiciones.

El secretario del Ayuntamiento llamó a la ciudadanía a mantenerse atentos al tema, el cual, en caso de aprobarse, se traducirá en beneficios para la ciudad, pues cuenta con un presupuesto deficiente que en gran medida limita su crecimiento.

“Debemos volver a darle el valor justo a Juárez haciendo lo correcto y en este caso es asumiendo con responsabilidad estas decisiones”, agregó.

El Secretario del Ayuntamiento destacó en su mensaje que “si los diputados consideran que estamos haciendo algo de manera equivocada, debo recordar que todo lo que estamos haciendo viene del acatamiento absoluto de la legislación y se les olvida su principal función que es la de iniciar leyes y reformar aquello que no esté correcto. Por lo que si consideran que esto ataca los intereses de los ciudadanos, pues simple y sencillamente pónganse a trabajar y modifiquen la ley.”

