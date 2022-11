Juárez: Acuerdan cerrar Albergue Ónix tras pasar crisis con migrantes venezolanos

Tras brindar conferencia de prensa en el panteón San Rafael donde participó en una ceremonia por el Día de Muertos, indicó que hay suficiente espacio en los albergues Kiki Romero y Leona Vicario para brindar hospedaje a los migrantes, por lo que se tomó la decisión de cerrar el Ónix, ubicado en San Lorenzo.

“Está por finalizar, el director de Derechos Humanos, Santiago González nos dará la fecha, pero ya lo hemos acordado junto con otras autoridades. Hay espacios en otros albergues, ya paso la crisis”, dijo.

Señaló que los migrantes venezolanos han instalado un campamento en el bordo del Rio Bravo y utilizan al mismo tiempo el albergue Ónix que tiene reglas flexibles para recibirlos.

“De alguna manera el Ónix que lo abrimos de buena fe, se empezó a convertir en una manera de apoyar eso. Como ahí hay comida, hay manera de ir a descansar un rato, pero no tiene las reglas que tienen los albergues, que es un acceso controlado”, refirió.

Indicó que en las reuniones con Municipio, Estado y Federación se llegó a la conclusión de que el albergue Ónix abierto desde el 17 de octubre, debe cerrarse.

“Lo mejor en un plazo razonable es cerrarlo porque si hay espacio en otros albergues y para no seguir generando esta anarquía que no es buena para nadie, empezando por los migrantes, no es buena para ellos”, refirió.

Pérez Cuéllar señaló que tras el cierre del Ónix que podría ser en dos semanas, se continuará monitoreando la situación migratoria.

“Por ahora sí, nosotros vamos a probar o a ver cómo funciona el tema del cierre del Ónix, creemos que el cierre del Ónix por si solo puede lograr que ellos ya tomen una decisión. ¿Cuál decisión?, bueno, meterse a un albergue formal, puede ser al Kiki Romero, al Leona Vicario o a cualquier otro, o hacer sus trámites para cruzar a Estados Unidos. Es paso a paso, veremos cómo funciona esta decisión”, añadió.

Mientras tanto, Pérez Cuéllar indicó que a diario se continuara recogiendo la basura con responsabilidad y se permitirá que la población lleve alimentos a los migrantes como lo ha estado haciendo en forma solidaria hasta el momento.