Chicago Fire está interesado en un ‘jugador clave’ del América

Fox Sports

América ya piensa en lo que será el Clausura 2023, pues pronto podría sumar una baja sensible, pues Bruno Valdez está en la órbita del Chicago Fire.

Luego de una dolorosa eliminación ante el Toluca en Semifinales, los cambios estarían comenzando en el América de cara a lo que será el Clausura 2023, pues de momento se maneja el dato sobre un club de la MLS que está interesado en uno de sus jugadores ‘clave’.

Hay algunos futbolistas que Fernando Ortiz no contemplaría para el próximo semestre, pero de igual forma hay otros que culminan contrato, por lo que si no quieren que Bruno Valdez se vaya gratis, tendrán que venderlo pronto, pues no habría planes de renovación.

Bruno Valdez interesa al Chicago Fire en la MLS

Fox Sports ha podido saber que, desde Estados Unidos, hay un club muy interesado en Bruno Valdez, pues luego de no encontrar cabida en el esquema de Fernando Ortiz, el futbolista paraguayo podría salir del club en este mercado de invierno.

La información dicta que el cuadro de la MLS tiene un interés real en el jugador del América, sin embargo de momento no hay una oferta formal en el Nido de Coapa, por lo que su virtual salida sigue pendiente.

América tendría la urgencia de vender al paraguayo lo antes posible, ya que su contrato culmina en junio de 2023, por lo que en enero ya podría firmar algún preacuerdo y esperar a mitad de año para irse gratis, por ello buscarían apresurar las negociaciones con el Chicago Fire.

Si la oferta de los norteamericanos no es del todo convincente para el América, el club estaría abierto a escuchar a algún otro equipo, pero por ahora sólo se sabe del interés desde la MLS.

Bruno Valdez fue uno de los mejores jugadores de las Águilas, y un inamovible, en campañas pasadas, sin embargo en este Apertura 2022 una lesión lo relegó a la banca, pues en todo el torneo sólo participó en 8 juegos, dando 1 asistencia y sumando 545 minutos.

Comentarios