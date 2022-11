Amor por Chihuahua

Por: Manuel Narváez Narváez

La región noreste y este del estado más grande de la república, que comprende los municipios de Aldama, Coyame, Manuel Benavides y Ojinaga, es una región rica en cultura, historia y tradiciones que se desaprovecha turísticamente.

La historia cuenta que el general Joaquín Terrazas combatió a finales del s. XIX a la tribu Apache, en la denominada batalla de “Tres Castillos”, donde pereció el indomable indio “Gerónimo”.

Fue en Cuchillo Parado, municipio de Coyame, el primer o segundo levantamiento revolucionario, el 14 de noviembre de 1910. De hecho, el congreso de Chihuahua realiza ahí una sesión solemne cada año.

Cerca de ahí, los rápidos que nacen en el río Conchos, cruzan por uno de los cañones más hermosos del mundo, el Pegüis.

No lejos de esta maravilla natural, se halla otra, las grutas de Coyame del Sotol que, honrando a su nombre, se distingue por ser región donde se cultiva el agave o maguey y del que se produce la famosa bebida con denominación de origen.

Quién no ha visitado Ciudad Aldama, un colorido municipio ubicado a tan sólo 22 kilómetros de la capital chihuahuense.

El que ha estado ahí ha disfrutado de las sombras que regalan sus árboles llorones, y deleitado con el lindo sonido del agua que corre, todavía, por pequeños canalitos.

En los camellones de la entrada a Aldama los vendedores ofertan dulces y brebajes exóticos de la zona a los visitantes.

A una hora del centro de Aldama, se encuentra el poblado de Maclovio Herrera, también conocido como estación Falomir. Por muchos años fue una estación del ferrocarril, parada obligada en su trayecto a Ojinaga.

Ojinaga, es frontera con Estados Unidos y centro el urbano más importante antes de llegar a Odessa, Texas, a cientos de kilómetros.

De este municipio fronterizo son originarios algunos de los mejores grupos musicales y artistas del género norteño. De aquí son Polo Urías, el Grupo Primavera, los Rieleros, Tony Meléndez, entre otros.

A unos 75 kilómetros de Ojinaga se encuentra el “Oasis”, un asentamiento menonita fundado en 1996. En la colonia viven personas cuyas tradiciones se mantienen aún con el paso del tiempo.

En Manuel Benavides, tal vez uno de los municipios de Chihuahua menos visitados, pero con un excelente inventario natural. Además de su riqueza cultural e histórica, Manuel Benavides ofrece al visitante Agua Caliente de San Carlos, La Hedionda, El Llovedero y el cañón Santa Elena.

Cada uno de los 4 municipios de esta importante región de Chihuahua, cuenta con su propia gastronomía y celebra sus tradiciones y las fiestas patronales.

Amén de la gente que le pone duro al camello y se forja bajo el implacable sol, el recio desierto y la crudeza de algunos inviernos, la fauna y la flora típicas enamoran al paseante y regalan gráficas épicas a aficionados y fanáticos de la lente.

Pese a la riqueza cultural e histórica, y d contar con identidad propia y de aportar orgullo y lealtad a Chihuahua, la región carece de un proyecto inclusivo e integral de promoción turística que lo lleve a otro nivel.

No se necesita inventar el agua hirviendo ni restarle mérito a las otras bellas regiones de Chihuahua, sino de la voluntad manifiesta de personas comprometidas y congruentes con el discurso, para detonar a gran escala el desarrollo de este territorio.

Créanme, solo basta tiempo y dedicación para implementar un proyecto que abarque no solo el inventario de atractivos, sino que incorpore el diseño de un menú culinario con ingredientes propios.

Es importante unir la región, desde Chihuahua capital si se quiere, con la confección de desafíos como una ruta ciclista, carrera de autos y deportes extremos, que aproveche por etapas las rutas culturales, naturales, históricas y la infraestructura carretera.

No entiendo cómo es posible que en Estados Unidos le saquen provecho a tradiciones nacidas en México y se aproveche cualquier formación geológica para atraer turistas de Chihuahua, cuando en esta parte del estado tenemos todo para competirles.

No es de Dios, no, no es justo ni es normal que desaprovechemos nuestras riquezas por la miopía de unos cuantos mezquinos y acaparadores del turismo.

