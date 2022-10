Escaladoras de México y Colombia denuncian por violencia sexual a Alan Luna

Por: Proceso.

Ciudad de México., a 29 de octubre del 2022.- Las escaladoras Diana, de Colombia, y Grace, de México, denunciaron al escalador Alan Luna, quien en la actualidad tiene denuncias por violencia psicológica, física, sexual y por la Ley Olimpia, por los mismos delitos.

“Hoy alzamos la voz para denunciar a Alan Luna, escalador de la CDMX quien en la actualidad tiene denuncias por delitos de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y ley Olimpia. Esta denuncia la hacemos pública con el fin de que no exista una sola víctima más”, escribieron en su cuenta de Instagram.

Se disculparon con otras chicas por no haberlo hecho antes, pero dijeron haber tenido miedo de la exposición pública. “De hecho aún tememos por nuestra integridad física y emocional”, indicaron.

“Sin embargo, ser parte de un cambio es nuestro motor de fortaleza y mayor motivación. Queremos expresar ante toda la comunidad que ha seguido nuestros casos que seguiremos luchando hasta el final para hacer justicia por nosotras, por todas las que han sido víctimas en algún momento con la misma u otras personas y por las que ya no están”, señalaron.

Agradecieron a la Fiscalía, abogados, familia, amigos y comunidad escaladora por ser parte de su red de apoyo. “Nunca más volveremos a callar. A quienes aún guardan silencio les queremos decir que no están solas… No somos histéricas, somos históricas”. Grace y Di”, indicaron.

En una serie de tres videos, también publicado en Instagram, Diana dijo que hablaría de un tema que es muy delicado para ella, pues estaba denunciando públicamente al escalador Alan Luna por los delitos de violencia, violencia contra la intimidad sexual, y los amparados por la Ley Olimpia.

“Y bueno, junto con Grace ya lo hemos denunciado hace varios meses en la Fiscalía. Hoy lo hacemos públicamente, no queremos que esta persona siga violentando a más mujeres. No somos las únicas y pues estuvimos de acuerdo en tomar la iniciativa para que este tipo de delitos se sepa, que tengan consecuencias y no pasen desapercibidos en nuestra comunidad deportiva”, indicó.

Dijo que quieren que la escalada sea un lugar más seguro. Comentó que, en lo personal, no quiere dar detalles porque no quiere que esta situación se vuelva una historia morbosa, por lo que pidió prudencia y empatía.

“Lo que vivimos con Alan no se lo deseamos a nadie y realmente esperamos que a nadie le vuelva a ocurrir”, expresó Diana.

Por su parte, Grace comentó que hacía este video con este tema muy delicado que a ella le había costado tiempo hablarlo, por lo que pidió respeto y mucho apoyo.

“Estoy haciendo este video junto con Diana y es para hacer una denuncia pública contra Alan Luna. Actualmente, Alan ya está denunciado en la Fiscalía por delitos de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia contra la intimidad sexual”, explicó.

Dijo que hacen estos videos con la finalidad de que no haya ninguna víctima más.

“A quienes aún guardan silencio, a quienes no han podido o no han querido denunciar, quiero decirles que no están solas y que ahora es el momento para hablar”, consideró Grace.

En otra publicación, Grace agradeció el apoyo que les ha dado toda la comunidad.

“Desafortunadamente nos han contactado más mujeres que nos compartieron que han sido víctimas de Alán. Algunas de ellas nos han dado permiso para compartir los siguientes mensajes” y compartieron uno de una mujer que contó que hace unos meses vio cómo Alan Luna tocaba a una amiga suya estando su novio a un lado.

“Lamentablemente mi amiga no quiso decir nada. Desde ese momento me sentí muy impotente, porque sé el tipo de persona que es Alan, pero no podía hacer nada al respecto al no ser yo a quién le había cometido la falta”, comentó.

Agradeció que hagan esa denuncia pública porque saca de la impunidad a Alan Luna. Confió en que pronto se pueda ver salir de la impunidad de muchas personas más que hoy disfrutan de su silencio.

En Twitter compartió la historia la cuenta Cobriza Eléctrica: “Ojo a esta denuncia que hacen estas dos mujeres en contra de Alan Luna, un reconocido escalador mexicano que ha abusado y violentado a varias mujeres en Colombia y México. El tipo ya tiene denuncias en la fiscalía”.

