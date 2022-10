Ángela Aguilar jamás se tatuaría como Nodal 

Por: El Universal.

Ciudad de México., a 29 de octubre del 2022.- Ángela Aguilar y Christina Nodal son los dos principales exponentes de la canción regional mexicana actualmente, ambos con estilos muy distintos a los que en su momento portaban todos los artistas del género, apegados al tradicionalismo. Es conocido hasta el tema que hicieron juntos, titulado “Dime como quieres”. Pero ahora Nodal lleva tatuajes en gran parte de cuerpo, situación que Ángela respeta y admira, pero no haría.

“La verdad nunca he pensado en tatuarme tanto que digamos”, bromeó la cantante, “Ay no, me imaginé así toda tatuada y no, pero creo que a mi manera he cambiado en cómo se ve a la mujer mexicana”, nos compartió.

“¡Libertad!” fue la consigna constante durante todo el concierto de Kase.O en el escenario del Pepsi Center, donde sus seguidores abarrotaron el lugar. Kase desde el primer segundo salió a bailar, contorsionando su cuerpo de manera poco ortodoxa constantemente en la tarima, e incluso tirándose al piso, mostrando la barriga, y saludando a todo su público.

El Simipeluche no podía faltar y cuando éste aterrizó en el escenario, Kase lo tomó y bromeó ante su público: “¿Le arranco la cabeza?, ¿Le arranco la cabeza?”, preguntó, recordando la actitud de Rubén Albarrán con un muñeco similar durante un concierto en Bélgica.

Pero el momento memorable fue cuando mostró su trasero desnudo al público que irreverente aplaudió la acción del rapero español. “Es lo mejor que tengo discúlpenme”, expresó el artista para continuar su concierto.

Pepe Garza lanzará podcast para ayudar a otros adictos

Pepe Garza, contó, tuvo que superar algo que él considera una enfermedad su adicción al consumo de alcohol, que es una lucha que se libra día con día, por ello en su podcast “Luces Cámara Adicción”, buscará a través de la voz de otros artistas y personalidades del espectáculo, generar conciencia ante esta sustancia.

“Estamos en un tiempo donde la borrachera se toma muy a la ligera y es momento de hacer ver que eso puede ser muy peligroso”, menciona en entrevista el productor que ha trabajado con artistas de la talla de Jenny Rivera o Espinoza Paz.

