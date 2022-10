Desconoce fiscal hechos ocurridos en Anáhuac

Chihuahua, Chih., a 28 de octubre del 2022.- El fiscal General del Estado, Javier Fierro Duarte comentó que “no tiene reporte de un hecho violento ocurrido en el poblado de Anáhuac en el municipio de Cuauhtémoc donde un grupo armado desato el terror en esa localidad”

Durante la mesa Estatal de Seguridad se analizaron todos los sucesos ocurridos en el estado y no salió nada sobre ese asunto, se me hace rarísimo que no tenga ese reporte, puede ser una información errónea que no llegó a ser de tal magnitud, argumento Fierro Duarte.

De acuerdo a información vertida en torno a este hecho, sujetos armados arribaron a Anáhuac preguntando por vendedores de cristal y posteriormente accionaron sus armas, por lo que el Seccional de Anáhuac a través del Mando Único informó que este hecho se registró a la 1:30 de la madrugada.

