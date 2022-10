AMLO niega haber recibido propuesta de Manuel Espino sobre diálogo con criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el ex comisionado del Servicio Protección Federal, Manuel Espino, le haya presentado un planteamiento para dialogar con los grupos de la delincuencia organizada para lograr la pacificación del país al asegurar que “está bien pintada la raya”.

En La Mañanera realizada en el Municipio de La Paz, Baja California Sur, el mandatario fue cuestionado sobre dicha propuesta, ya que el miércoles 26 de octubre, Manuel Espino acudió a Palacio Nacional.

Al inicio de conferencia matutina, López Obrador puntualizó que en su administración se definió una política de cero impunidad con la que está marcada “la raya” entre la delincuencia y el gobierno, lo cual, dijo, no sucedía en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón y con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El Presidente añadió que se aplicará la justicia sin distinciones a diferencia de cómo ocurría en administraciones anteriores donde “se protegía a unos y se perseguía a otros”.

