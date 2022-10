¡Ariana Grande ahora es completamente rubia y tienes que verla!

Ariana Grande se está liberando de su característica cabellera morena.

La joven de 29 años debutó con un nuevo look rubio en una publicación de Instagram el 26 de octubre, con sus mechones recién aclarados atados en una cola de caballo clásica. Ella descaradamente subtituló la foto, “Nuevos aretes”.

“Estoy obsesionado”, comentó un fan, y otro agregó, “¡Mi grito!”. Mientras tanto, un tercer fan resumió perfectamente el sentimiento, escribiendo que “simplemente derramé una lágrima”. Sin embargo, el director Jon M. Chu, quien está al frente de la adaptación cinematográfica del musical Wicked, en el que Ariana interpretará a Glinda, reconoció sus accesorios y agregó que sus “aretes se ven geniales”.

Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que Ariana, a quien se vio filmando en Londres el mes pasado, luce un nuevo look para su trabajo. De hecho, la ex estrella de Nickelodeon pasó los primeros días de su carrera luciendo un notable color rojo brillante en su cabellera. Pero todo eso cambiaría cuando la cantante eventualmente se convirtió en una morena y rubia oscura en los últimos años.

Pero Ariana no es la única que dice “gracias, siguiente” a un viejo peinado.

