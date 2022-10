Nodal, perdidamente enamorado de Cazzu, le comenta sus fotos y Belinda se hace presente

Por: El Universal.

Ciudad de México., a 25 de octubre del 2022.- Cristian Nodal le da “me gusta” a muchas de las fotos de su novia Cazzu, en unas recientes imágenes de la rapera, en las que aparece haciendo una mueca y luciendo los tatuajes que tiene en los brazos, el cantante de regional mexicano no se aguantó las ganas de escribirle, pero uno de sus comentarios hizo que los cibernautas recordaran a Belinda, su exnovia.

“La jefa, la patrona, la reina, la nena trampa y mi vida también sos Julietita”, escribió Nodal, esto con referencia a la canción de Joan Sebastian “Eso y más”, la cual él interpreta y ha dedicado tanto a Cazzu como a Belinda.

La primera parte del tema dice:

Me contaron de Romeo y Julieta

Y pensé, que hermoso cuento

Y ahora resulta que es más grande

Y que es más bello

Esto, esto que por ti yo siento

La canción se la dedicó primero a la intéprete de “Sapito”, en una fiesta cuando él cumplió 23, y también durante un concierto que ofreció en Cancún, donde la interpretó y Belinda, que en ese momento era aún su novia, no sólo asistió al show, sino que pasó al escenario y compartieron un momento romántico.

“Nodal no ha olvidado a Belinda”

Siete meses después de que Nodal le dedicó a Belinda “Eso y más”, se la dedicó a su novia Cazzu, durante un concierto en Estados Unidos, además, confesó que se arrepentía de haberla dedicado antes.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, se le oye decir al nacido en Caborca, Sonora.

Antes de que sonaran los primeros acordes de la canción, Nodal nombró a Cazzy y confesó: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”, agregó.

Ahora llama a la argentina “Julietita”, pero los cibernautas, lejos de aplaudir ese amor, aseguran que el cantante no ha olvidado a Belinda y que esos comentarios y dedicatorias a su nueva novia reflejan “lo ardido” que está después de que recientemente Belinda hiciera sonar “su oración” en un concierto.

“@nodal ¿cómo puede pasar de una persona a otra de la noche a la mañana cuando apenas sale de una relación? no entendiendo. Ironías de la vida”. “@nodal es una verdadera pena que engañes a esta niña Cazzu diciéndole lo que realmente sientes pero por Belinda, mi amor tanto te llegó la oración de tu verdadera patrona que te proyectaste con esta pobre Cazzu, y como dice Grupo Firme ya supérala”. “@nodal la sombra de Beli hasta que la olvides”. “@nodal Este si se enamora rápido, dime de que presumes y te diré de que careces… Pobre nena que con el tiempo se dará cuenta que la tenían para olvidar a la otra”, se lee entre los comentarios.

