Adán Augusto acusa a Calderón de tráfico de armas; ya investigan a ex presidente, dice

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, informó que existe una investigación internacional en contra del ex presidente Felipe Calderón por tráfico de armas.

Durante un encuentro con legisladores de Michoacán, López Hernández sostuvo que Calderón y su gobierno terminaron convertidos en traficantes de armas.

Según el secretario de Gobernación, durante la administración del ex panista, las armas que tenían que destinarse a policías y Fuerzas Armadas terminaron en manos del crimen organizado.

A inicio del año, MILENIO informó que entre enero y febrero del 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer en calidad de testigos a 14 ex funcionarios federales, entre ellos, al ex presidente Felipe Calderón, así como a tres ex procuradores generales de la República, por la investigación que inició por el operativo Rápido y Furioso.

En enero de 2022, la FGR dio a conocer que obtuvo de un juez federal siete órdenes de aprehensión contra presuntos implicados por el ingreso de armas de fuego de Estados Unidos a México a través del operativo Rápido y Furioso, entre ellos, Genaro García Luna, y su mano derecha Luis Cárdenas Palomino, además del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Comentarios