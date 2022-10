Juárez: Pide alcalde denunciar a inspectores de comercio y líderes por cobro en mercados populares

Ciudad Juárez, Chih., 22 de octubre del 2022.- Con el objetivo de prevenir la corrupción y mejorar las condiciones laborales de los locatarios de mercados populares y espacios públicos, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, arrancó el programa Cruzada por el Comercio, el cual busca promover la cercanía entre el Municipio y comerciantes.

En reunión con locatarios del mercado Francisco Villarreal, el alcalde alentó a los vendedores a dejar de pagar cuotas a los líderes de mercados y a los inspectores de comercio, por realizar sus actividades en espacios públicos, a quienes invitó a presentar su denuncia en el primer piso de la Presidencia Municipal, con Ignacio Carmona o Martha Quezada, en la Secretaría Particular.

“¿Por qué deben pagarle a otros por trabajar?, no hay nada más sagrado que llevar el sustento a la familia y no es justo que otros se enriquezcan con el trabajo de ustedes, acérquense y denuncien, si vienen y les piden no les den dinero”, comentó el edil.

Además de exhortarlos a hacer caso omiso de las exigencias de líderes e inspectores, el Presidente Municipal invitó a los comerciantes de espacios públicos a operar de manera legal y solicitar los permisos correspondientes que expide el Municipio para realizar estas actividades comerciales.

“La idea es investigar bien y actuar conforme a derecho, los inspectores y líderes no deben cobrarles, es un tema que genera controversia y es complejo, hay que pasar el mensaje a otros comerciantes, que ya no se permitirá esta situación en mercados municipales o espacios públicos”, dijo.

La líder del mercado Francisco Villareal, Ana Medrano, dio la bienvenida al alcalde y destacó que este proyecto vendrá a beneficiar a los locatarios de todos los mercados que conforman la Asociación Paso del Norte y otros, por lo que reiteró la disposición para trabajar en conjunto con el Municipio.

El evento tuvo lugar en el mercado ubicado en el cruce de las calles Miguel de la Madrid y Santiago Blancas, donde el alcalde atendió oportunamente todas las cuestiones presentadas por los comerciantes del lugar.

En el evento estuvo presente Arturo Urquidi Aztorga, director de Regulación Comercial, entre otros.

