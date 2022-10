Alcalde de El Paso dejará de enviar inmigrantes en autobús hacia Nueva York y Chicago

Por: La Opinión.

Ciudad de México., a 21 de octubre del 2022.- El alcalde demócrata de El Paso, Texas, finalmente dejó de enviar personas que cruzan la frontera a ciudades santuario como Nueva York, mientras sigue siendo criticado por ceder ante la presión de la Casa Blanca.

Una portavoz de la ciudad le dijo al sitio El Paso Matters que dos autobuses que salieron a la carretera el jueves serían los últimos de los 292 que han llevado a casi 14,000 migrantes de El Paso hacia Nueva York y Chicago desde fines de agosto.

De ellos, más de 10,000 fueron enviados a Nueva York, lo que llevó al alcalde Adams a declarar el estado de emergencia en medio de la repentina tensión en el sistema de refugios.

El Paso acreditó ?la nueva acción política para los venezolanos tomada la semana pasada por el Departamento de Seguridad Nacional?, que permite que los migrantes sudamericanos sean enviados a México.

La avalancha de miles de migrantes enviados desde los estados fronterizos ha provocado una emergencia en la ciudad de Nueva York.

Debido a eso, los agentes fronterizos ?interrumpieron el envío de migrantes a la ciudad esta semana debido a una disminución significativa en los encuentros?, dijo la portavoz de la ciudad de El Paso, Laura Cruz-Acosta, al medio local.

?Hoy partieron dos autobuses para los migrantes no patrocinados restantes en los albergues locales, así como para las operaciones de albergue en nuestro hotel?, dijo Cruz-Acosta sobre los últimos autobuses que se dirigían al norte.

El centro de bienvenida utilizado para el controvertido programa también se cerró el jueves, dijo la representante.

El administrador adjunto de la ciudad de El Paso, Mario D’Agostino, insinuó previamente que los controvertidos envíos pronto terminarían gracias a la nueva ley.

?Nos damos cuenta de que no necesitaremos los autobuses, por lo que en este momento comenzaremos a manejarlo de manera diferente?, dijo D?Agostino al New York Post la semana pasada.

La medida se produce cuando el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, sigue bajo fuego por la revelación de que la administración de Biden le pidió que no declarara una emergencia por temor a que el presidente quedara mal.

Había discutido abiertamente la solicitud de la Casa Blanca en una reunión del Concejo Municipal el 27 de septiembre.

Cuando Fox News le preguntó a Leeser si ?la Casa Blanca le pidió que no declarara el estado de emergencia?, el alcalde de El Paso respondió con firmeza: ?Absolutamente no?.

De manera contradictoria, cuando KTSM le hizo una pregunta similar, dijo: “Me han pedido que no lo haga, sí”.

En esa oportunidad, resaltó que, si bien se hizo una petición, no lo vio como una presión porque ya se había ?acordado? no declarar la emergencia.

?Si alguien me conoce, sabe que alguien no me presionaría para hacer algo porque yo no lo haría?, afirmó Leeser, diciendo que había ?mucho beneficio? para su ciudad trabajar con la Casa Blanca.

En una larga declaración a KFOX14, Leeser afirmó que la Casa Blanca y otros ?estuvieron de acuerdo con mi decisión de que las circunstancias no justificaban una declaración de desastre de emergencia, ya que la crisis se manejó con la colaboración de todos.

?Todos trabajaron juntos dentro de su alcance hacia los mismos objetivos?, insistió.

?Mi decisión, teniendo en cuenta el consejo de nuestros socios, ha demostrado ser la correcta?.

