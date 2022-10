Eduin Caz responde al presunto pleito con el “Canelo”: “hablan puras pende…”

El pasado sábado 15 de octubre, Saúl “Canelo” Álvarez y Grupo Firme supuestamente tuvieron una discusión en plena fiesta de XV años de la hija del boxeador, esto de acuerdo con información de la influencer “Chamonic”, quien al parecer ha recibido varias amenazas.

Tal parece que a Eduin Caz, vocalista del grupo regional, no le agradó mucho esta información por lo que a través de sus redes sociales mandó un mensaje contra los medios de comunicación, luego de que se especulara que tuvo una discusión con el “Canelo” el pasado 15 de octubre.

Luego de las declaraciones por parte de la influencer, la información llegó a varios medios por lo que Eduin Caz respondió sobre las especulaciones a través de cuenta de Instagram en donde compartió una fotografía en la que se ve su mano y un vaso con una bebida.

“Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar porqué la prensa no me quiere”, sentenció y agregó “Todos los medios de comunicación hablan puras pendejad… sobre mí”.

El intérprete de “Ya supérame” aseguró que dejará un video grabado en donde explicará los motivos de por qué algunas personas “sienten celos” del éxito de Grupo Firme, además habló sobre su muerte.

“Y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quién hago responsable y el porqué de tantas cosas y pruebas”.

Pese a que retomó el tema de su fallecimiento aclaró que: “Aún no me voy, ja ja, me faltan años dándoles lata”.

