Un Barcelona de récord arrolla al Benfica: 9-0

La gloria del Barcelona es su fútbol, tan virtuoso como vistoso, pero también por su capacidad para levantar títulos, campeón de la Champions en 2021. La azulgrana, en cualquier caso, destacan por su voracidad. El equipo de Jonatan Giráldez nunca especula. Este miércoles en su estreno en la Liga de Campeones, el Barça no tuvo piedad con el Benfica: 9-0. Para su estadística sumó un dato más, fue la primera vez que las azulgrana cantaron más de seis goles en la Champions. Primer y último partido del Barcelona en el Johan Cruyff esta temporada en Europa (5.004 espectadores). Frente al Bayern Múnich y frente al Rosengard se mudarán al Camp Nou.

El Barcelona, finalista en tres de las últimas cuatro ediciones de la Champions, no se quiere bajar de la pelea por la Orejona. Y esta campaña el equipo que lidera desde la dirección deportiva Markel Zubizarreta elevó su presupuesto a los 12 millones, cinco más que el curso pasado. Las azulgrana superan, por primera vez en su historia, al Olympique de Lyon que invierte 10 millones en su sección femenina. Entonces, a nadie le debería extrañar que el Barça arrollara al Benfica. Como tampoco que Keira Walsh, según la prensa inglesa, el traspaso más caro de la historia del fútbol femenino -400.000 euros al Manchester City-, se sentara de entrada en el banquillo. De hecho, otras jugadoras franquicia del Barcelona como Graham Hansen y Rolfö también comenzaron de suplentes.

Era una cuestión de DNI. Y el Barça no tardó ni un minuto en mostrarle los dientes al Benfica. Oshoala le entregó el cuero a Guijarro para que despertara el marcador. El gol, en cualquier caso, no cambió los planes del cuadro de Lisboa. El equipo de Filipa Patao se refugiaba cerca de su área, mientras intentaba apretar las líneas para cortar el circuito de juego entre Aitana, Engen y Guijarro. Pero ni caso. El Barça no le dejaba ni oler el cuero al Benfica, siempre punzante para profundizar. Aitana firmó el 2-0 tras pescar un rebote en el área y Oshoala hizo de Oshoala: desperdició las ocasiones más fáciles hasta que con un precioso latigazo desde la medialuna cantó el tercero de las azulgrana.

Todo siguió igual en el Johan Cruyff tras el paso por los vestuarios. Solo después de que Mariona firmara el cuarto después de una bonita escalada por el ala izquierda, el Benfica se animó a adelantar líneas. El Barça con espacios tuvo la misma piedad que cuando no los tenía. Es decir, ninguna. Crnogorčević, Geyse (dos), Pina y de nuevo Oshoala cerraron la goleada del Barcelona. En el otro partido del grupo D, el Bayern Múnich se impuso al Rosengard por 1-2. La sorpresa de la jornada, en cualquier caso, se vivió en Lyon. El vigente campeón, ganador de ocho Ligas de Campeones, cayó ante el Arsenal por 1-5.

Comentarios