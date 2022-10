Estafan a aficionados mexicanos con boletos para Qatar 2022 con más de un millón de pesos

Faltan 32 días para que se inaugure la Copa del Mundo Qatar 2022, por lo que cientos de aficionados mexicanos buscan la forma de cumplir su sueño y asistir a la máxima justa futbolística con el afán de apoyar a la selección mexicana, ver a sus ídolos y de paso hacer turismo por algunos países asiáticos.

Ante el anhelo de los fanáticos por asistir al Mundial, algunos pseudo empresarios se aprovechan de la situación para despojarlos de sus ahorros, con promesas y ofertas, tal y como le sucedió a medio centenar de seguidores del Tricolor, quienes se vieron afectados por Bernardo Benjamín Rebelo Oñate, quien logró embaucarlos y despojarlos de más de millón y medio de pesos, repartido entre los 50 aficionados.

Ante la negativa de reembolsarles el dinero, Mario Urrea, uno de los afectados, quien entregó 107 mil pesos por una serie (los tres partidos de la selección mexicana), decidió alzar la voz para que ningún otro fanático caiga en sus garras.

“Compré un paquete de 107 mil pesos para dos personas que incluía los tres partidos de México y hospedaje. Hace una semana me desesperé por no ver avances y cuando lo publicó en algunos grupos surgen más personas, somos más de 50 y el monto excede el millón y medio de pesos. Desafortunadamente habrá muchas personas verán su sueño truncado porque no responde y estamos aquí para que otras personas no caigan”, mencionó Mario, quien señaló que buscó este paquete en redes sociales debido a que los costos de las agencias oficiales son incosteables.

Por otro lado, el señor Urrea indicó que emprenderán acciones legales contra Bernardo Benjamín Rebelo Oñate.

