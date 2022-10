LeBron James, listo para seguir rompiendo récords en su camino a la eternidad

LeBron James iniciará su vigésima temporada, quinta con Los Angeles Lakers, y no será una más para él. Será, quizás, su salto definitivo hacia la eternidad, ya que se estima que romperá varios récords, entre ellos el de máximo anotador de todos los tiempos que es propiedad de Kareem Abdul-Jabbar desde 1984 hasta hoy en día.

Como jugador, James ya es uno de los más grandes talentos que dio el básquetbol en toda su historia. Porque si bien ha sido un anotador prolífico, no se ha caracterizado solo por convertir como única función dentro del rectángulo de juego. Al contrario: ha sido un Gran Hermano con ojos para para los demás, una Mamushka capaz de hacerse pequeño, mediano o grande según las necesidades del entorno.

El día que ya no esté, muchos lo extrañarán. No solo los fanáticos, también sus detractores. Puede gustarte o no, pero es imposible ser indiferente a un atleta así.

Lo cierto es que James llega a la temporada 2022-23 con 37,062 puntos convertidos, a 1,326 unidades del líder absoluto Abdul-Jabbar. Supongamos que logre mantener su promedio de 27.1 puntos por aparición, podría cruzar la marca a mediados de la serie regular actual. Ahora bien, algo que es importante para entender lo que logró Kareem tiempo atrás: el rey del Sky-Hook fue el anotador histórico habiendo convertido solo un triple en toda su carrera. Incluso, jugó la mitad de su carrera sin la chance de lanzar detrás del arco y en aquellos tiempos era muy mal visto un gigante que tire a distancia. Ni siquiera se planteaba la oportunidad.

Avancemos: hubo siete líderes históricos de anotaciones a lo largo de la historia NBA. Y siempre las marcas se fueron derribando. Joe Fulks fue el primero en el lapso de 1946 a 1952, George Mikan de 1952 a 1957, Ed Macauley en 1957, Dolph Schayes de 1957 a 1963, Bob Pettit de 1963 a 1966, Wilt Chamberlain de 1966 a 1984 y Kareem de 1984 a hoy.

Han sido 38 años de dominio en continuado y eso es lo que se avecina a quebrar LeBron en la Liga en curso. Lo interesante es la cantidad de partidos que necesitó uno y otro: Kareem necesitó 1,560 juegos para convertir sus 38,387 puntos y James reúne sus unidades con algo más de 200 juegos menos disputados (1,366).

Este récord será importante para el legado de James, pero realmente no lo define en cuanto a su pensamiento y génesis como talento. James ha sido, para muchos, el jugador más completo que dio la NBA en toda su historia. Y se justifica con otras marcas que está próximo a romper.

