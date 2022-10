Confirma Jauregui grave problema de venta de droga en Bachilleres

El Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, confirmó la presencia de tráfico de drogas al interior de un plantel del colegio de bachilleres.

“Hay cuatro muchachos que se les sorprendió vendiendo droga y que fueron expulsados del colegio, medida que todos avalamos, no podemos permitir que nadie haga eso con nuestra gente y con nuestros jóvenes”.

En ese sentido dijo que los jóvenes fueron suspendidos en una disposición que se avaló ante el peligro que representa esta situación para el resto de los estudiantes.

Sin embargo, aseguró que este no es un problema actual, es de hace tiempo y no sólo se da en el Colegio de Bachilleres sino en secundarias y preparatorias donde las autoridades han estado pendientes de que no se distribuyan drogas.

Finalmente comentó que será el secretario de Educación Javier González Moken quien podrá dar más detalles de esta situación que prevalece.

Comentarios