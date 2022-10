No vamos a dar permisos para las Didi Vans en Chihuahua: Jáuregui Moreno

Chihuahua, Chih., a 17 de octubre del 2022.- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno informó que se encuentran detenidas ya cuatro unidades de las denominadas Didi Vans debido a que es ilegal el servicio que se encuentran ofreciendo en el estado.

“Espero conversar con los propietarios de estas unidades, ya que este tipo de servicio no va a ser autorizado, ellos tenían un plan piloto de meter a la ciudad más de 10 unidades y no se si ya las pusieron todas en marcha, yo ya les dije que no íbamos a dar ese tipo de permisos”, acotó Jáuregui Moreno.

Agregó que, en estos momentos la Subdirección de Transportes se encuentra decomisando los vehículos y levantando la multa correspondiente, ya que la circulación de estas unidades “no se encuentra contemplado dentro de la Ley de Transporte”.

La ley de transporte detalla los tipos de transportes que se deben de dar, así como los requisitos y las condiciones que se deben de cumplir, por lo que el amparo promovido por la plataforma Didi no se contrapone con lo establecido por la enmienda ya que son otros tipos de disposiciones que se están implementando, explicó el funcionario estatal.

