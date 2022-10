¡ES LA SOBERANIA ESTUPIDOS!

En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario. (George Orwell)

“¡Es la economía, estúpido!” La célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton en la exitosa campaña que en 1992 le impulsó desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico, olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos, vuelve a estar de plena actualidad cuando los gobiernos de cualquier Estado o nivel, ya sea regional o local, tienen como única obsesión los recortes presupuestarios para rebajar su deuda… El sector Publico no debe de funcionar como las economías domésticas, donde apretarse el cinturón puede ser el mejor antídoto para paliar la caída de los ingresos en una familia, porque la práctica de políticas restrictivas en inversión trae como consecuencia una paralización de la economía al no incentivar la iniciativa privada, impide la creación de empleo y, con ello, el aumento del consumo.

Nuestros gobernantes no pueden tener sólo como objetivo prioritario meter la tijera en infraestructuras y sanidad, educación, servicios sociales, investigación y fomento de las nuevas tecnologías, sino se deben seguir impulsado las inversiones en esos sectores, a pesar de los problemas de recaudación que están teniendo las arcas públicas por la caída de la actividad, aunque con un impulso de la economía desde una vertiente más integral, equilibrada, respetuosa y armoniosa con las personas que, a pesar de lo que quiera imponer el neoliberalismo, siguen siendo los sujetos del sistema económico…”

Traigo a colación la frase de Carville y la descripción de este artículo de Gaingegia publicada en 2012, no solo para dar fundamento al título de esta colaboración, sino además bordar algunas ideas sobre elactuar del presidente Andes Manuel López Obrador a quien debemos decirlo no le fue tan meteórica la llegada a la primera investidura de nuestro país.

Hemos de señalar aquí en honor a esa verdad que nos señala Orwell, haciendo aquí el necesario recuento de que le fue robada la presidencia en el 2006 y con una por decir lo menos cuestionable manipulación, esa si monetaria, que daría la presidencia a Enrique Peña en 2012 justamente.

HABLEMOS DE LA VERDAD DEL AYER

Me referiré a dos casos, que se dan en la presidencia de Calderón, el primero su entrada por la puerta de atrás del Congreso en San Lázaro, recibiendo del traidor a la democracia Vicente Fox ( AMLO dixit) la banda presidencial invertida con el color rojo hacia arriba, mientras George H. Bush el padre del otro Bush que bombardearía después Irak aplaudía a rabiar desde el mezannine del recinto parlamentario suponiendo que el petróleo mexicano por fin pasaría a sus manos, no su pupilo entrenado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy se comprometiera a ello para ser avalada su llegada a la presidencia, eso no pasaría en su mandato.

Pero en de Peña si con su Pacto Por México que como se recordara fue; un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México por el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, Presidenta Interina del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución Democrática.1​El Partido Verde Ecologista de México, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013. “Pura fichita diría mi abuelita”.

No abundare por conocido ya en Calderón y su craso error, ese si histórico llamado Guerra Contra el Narco, solo quien no quiera ver la realidad en el jucio de Garcia Luna , puede pensar que Calderón ignoraba lo que prohijaba, una violencia que no cesa.

Volviendo con Peña Nieto recuerdo al inicio de su gobierno que el 31 de enero de2013 ; «Lo que ocurrió fue una explosión en el edificio B2 del centro administrativo. Hay lesionados. Hubo daños en la Planta Baja y mezannine», explicó Petróleos Mexicanos en su cuenta de twitter. la prensa local, detalla que la explosión se originó en el sótano y comprometió dos pisos del edifico alterno de la Torre de Pemex, el B2.”

Lo que ahí paso, lo que ahí se destruyó de los archivos de PEMEX, nadie lo sabe aún.

Ójala la activa Guacamaya nos lo diga…

Ya que hablo de la guacamaya señalare que el carrusel, generado entre ella, la intromisión del embajador Ken Salazar en Zacatecas a todas luces calibradora con los Monreal, del pulso con el presidente López Obrador buscando meter el pie, para sacarlo nunca y el colofón de triada de esta embestida El Rey del Cash.

TRILOGIA DE FARSA

Ni Guacamaya es lo que parece ser, y el tiempo le ubicara en su lugar y seguro después del 8 de noviembre (fecha electoral en USA) se habrá de desvanecer, el ingerencismo en Zacatecas y en otros espacios no podrá crecer, y del Rey del Cash de verdad ni tiempo que perder pues sus fuentes no se ven, y el duro contraste de la realidad tan contrastante entre las dos parejas del señor Yañez lo revela todo.

¡ES LA SOBERANIA ESTUPIDOS!

Si el presidente López Obrador, usa 2 semanas de su tiempo para ver caso por caso a 18 empresas extranjeras inconformes con su reconversión del programa energético, y dice obtener de ellos 25 000, 000, 000 de dólares, si la guerra Rusia Ucrania más la OTAN, ya para ahora le dan la razón desu acertada apuesta con la inversión en la creación de la refinería de Dos Bocas y la adquisición de la de Deer Park en Texas, (la cual se señala desearían expropiar o retomar los norteamericanos a su control, siendo ya mexicana) y la SOBERANIZACION del litio, esos son los motivos de querer dañar su imagen, la del ejército y sobre todo generar desconfianza en su gobierno a través de esta triada de andanadas GUACAMAYA, INGERENCISMO, Y DESPRESTIGIO.

SOLO QUE SE TOPARON DE NUEVO CON UN HUESODIFICIL DE ROER, MAS LLA DE LASMASCARAS DESUS ADVERSARIOS ASI SEA QUE DESEEN EMBESTIRLO AHORA CON EL NOMBRE DE UNIDOS Y AUN APOYADOS POR LOS “ESTADOS DEL MISMO NOMBRE, NO VAN A PODER LOGARLO, PORQUE UNA CONSIGNA SOCIALMUY ESCUCHADA ES QUE; “ELPUEBLO UNIDO JAMAS SERA VENCIDO”,PERO ESTEMOS ATENTOS, ES EL PUEBLO, SI EL PUEBLO QUE LE DIO MAS DE 30 MILLONES DE VOTOS EN EL AÑO 2018 Y QUE AUN REFRENDA SU APROBACION EN MAS DE 60% AL PRESIDENTE.

Y debo decirles que ese Pueblo Sabe que la soberanía es la “AUTORIDAD EN QUE RESIDE ELPODER POLITICO” Y es claro qué la Lucha del Pueblo y Gobierno actual de México busca mantener y aun recuperar SOBERANIA, QUE LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES PERDIERON O CEDIERON POR MANTENERSE COMO MAYORDOMOS, MAS QUE COMO MANDAATARIOS, ASIQUE ES ESCOLLO CONTRALA INTROMISION EXTRANJERA Y LA PROCLIVIDAD ALA ENTREGAINTERNA DE LAOPOSICION, ASI SIN MAS ¡ES LA SOBERANIA, ESTUPIDOS!