Anna Ferro habla sobre señalamientos en su contra: ‘Se han dicho tantas mentiras’

Por: El Financiero.

Ciudad de México., a 15 de octubre del 2022.- A inicios de octubre se dio a conocer parte del testamento de Fernando del Solar, quien falleció el pasado 30 de junio por una pulmonía fulminante. En el mismo, estaba estipulado que algunas propiedades del actor pasaban a manos de su viuda, Anna Ferro.

Lo anterior causó conflicto en Ingrid Coronado, su exesposa y madre de sus dos hijos, pues la conductora aseguró que los dejó ‘desprotegidos’; además, señaló a Ferro de vivir en una propiedad que le pertenecía y vaciarla.

Ante esta ola de especulaciones, la viuda de Del Solar decidió romper el silencio y hablar sobre las múltiples acusaciones que se han hecho en su contra desde que falleció el conductor de televisión.

Anna Ferro habla sobre señalamientos en su contra

Fue a través de una publicación en Instagram que la profesora de yoga abrió su corazón y comenzó mencionando que, cuando recién ocurrió el fallecimiento del también actor la gente le decía que era muy fuerte, algo que ella no creía porque no se sentía bien; sin embargo, se dio cuenta de que sí lo es.

En su texto, hizo un comentario sobre la ‘protección’ que buscó darle Fernando en vida; esta, relacionada con el hecho de alejarse del ojo público y tratar de mantener su vida privada en la medida de lo que le era posible.

“Sabes ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía… de todo lo que era tu mundo @fernandodelsolar, ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran qué derecho tienen de hacerlo? se han dicho tantas mentiras y medias verdades…”, escribió la viuda.

Captura de pantalla de la publicación de Anna Ferro en Instagram. (Foto: @annaferro8)

Siguiendo en el tenor de hablar sobre todas y todos aquellos que han opinado sobre su situación, hizo un comentario acerca de que creía que la gente podría empatizar con su dolor y evitar hacer comentarios imprudentes; sin embargo, no habría sido así.

“Pensé y creí que la humanidad después de haber pasado por tanto dolor iban a ser más humanos, compasivos y amorosos y entender el dolor ajeno pero veo que no, la falta de amor, de comprensión de compasión no existe y es normal habla del amor, valores, ética que hace falta , no se puede dar lo que no se tiene, así que pedir más sería imposible”, escribió Ferro, quien está cumpliendo años este 13 de octubre.

Anna finalizó su mensaje diciendo que la muerte de Fernando del Solar ha sido una de las situaciones más difíciles que ha tenido que enfrentar, no obstante espera salir adelante acompañada de su hija. “Honraremos tu vida con alegría por que se que así lo hubieses querido y aprenderemos de esta despedida, te recordaremos desde el amor y tus enseñanzas”.

