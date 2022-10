Xavi, el peor entrenador del Barça en Champions de los últimos 20 años

Un año más, la Champions se ha convertido en un laberinto sin salida para Xavi Hernández. Sólo una carambola casi imposible podría permitirle al Barça avanzar hasta los octavos de final de la máxima competición europea: que el Inter no sea capaz de vencer al Viktoria Plzen, un equipo que, con cuatro derrotas, tres goles a favor y 16 en contra, es sin duda la cenicienta del grupo, ni desde luego, a un Bayern que cuenta sus partidos por victorias. La temporada pasada la historia fue parecida: los azulgrana fueron incapaces de vencer al Benfica (sólo lograron empatar 0-0 y estuvieron a punto de perder el duelo a última hora) y cayeron con estrépito ante los bávaros en el Allianz Arena (3-0).

Con los fríos números en la mano, se puede asegurar sin temor a equivocarse que Europa desnuda las carencias de un Barça que parece estar emulando esta temporada la dualidad personificada en la ficción por el doctor Jekyll y el señor Hyde. Mientras en la Liga ha logrado encaramarse al liderato con siete victorias y un empate en ocho partidos, apoyado sobre todo en una extrema solidez defensiva (sólo ha encajado un tanto), en la Champions la historia es muy diferente. Este curso, sólo ha sido capaz de ganar un encuentro, ante el poco combativo Viktoria Plzen (5-1), pero ha caído dos veces, ambas a domicilio, ante el Bayern (2-0) y el Inter (1-0) y no pudo pasar del empate en casa ante los italianos con un desquiciante 3-3. O lo que es lo mismo, ha encajado siete goles en cuatro encuentros.

Tras las visitas al Bayern y el Inter, el técnico barcelonista, queriendo o sin querer, pudo agarrarse a algunas decisiones polémicas por parte de los colegiados, en forma de dos penaltis a favor no concedidos y un gol anulado a Pedri por mano previa de Ansu Fati que, desde el punto de vista azulgrana, no fue en absoluto voluntaria. Tras el empate en casa que casi aboca a los suyos al abismo, a pesar de que recordó en varias ocasiones la pena máxima no concedida en San Siro, Xavi asumió su parte de responsabilidad, aunque algunos de sus jugadores cometieron errores muy graves en los goles del Inter. «Si falla Piqué, Busquets o Dembélé, fallo yo. No tengo ningún problema en asumirlo», aseveró un Xavi que, no obstante, sí puso más tarde el foco sobre los futbolistas, aunque fuera casi de pasada. «La sensación que tengo es que el año anterior no llegábamos y este, los partidos los tiramos nosotros», apostilló.

