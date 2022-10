Reconoce gobernadora Maru Campos resiliencia de habitantes del suroriente de Ciudad Juárez

Anuncian intervención integral en la zona

-Además tuvieron una jornada del programa “Juntos en tu Colonia”, donde se ofrecieron de forma gratuita servicios médicos, de licencias de conducir, actas de nacimiento, entre otros



La gobernadora Maru Campos Galván encabezó la firma de un acuerdo de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento juarense para el mejoramiento de Riberas del Bravo, además de reconocer la resiliencia de la comunidad que habita en el suroriente de esta ciudad

El acuerdo de colaboración implica una intervención integral en el sector que mejorará las condiciones de vida de los miles de habitantes de todas las etapas de Riberas del Bravo, se atenderán de manera inmediata sus principales problemáticas que incluyen infraestructura urbana e hidráulica, seguridad y falta de espacios públicos.

Las acciones a realizarse implican limpieza de terrenos baldíos, recolección de basura, limpieza de diques, pavimentación, rehabilitación y equipamiento de parques, rejas y pintura para las viviendas del sector.

“La resiliencia que ustedes tienen para salir adelante todos los días sin importar las condiciones en las que vivan, ni las dificultades, ustedes siguen su camino todos los días, pero también requieren de la presencia y apoyo de los gobiernos y dejar a un lado la indolencia y tener la sensibilidad de estar en todos los sectores, atendiendo las necesidades”, señaló la gobernadora Maru Campos Galván.

“El mensaje de hoy es que juntos si podemos, no bajemos los brazos, no dejar de creer, no dejamos de caminar juntos por el mismo objetivo que son nuestras familias y Ciudad Juárez”, continuó la mandataria.

El Alcalde Cruz Perez Cuéllar agradeció a la Gobernadora por el interés especial que tiene y la voluntad de trabajar en favor de la comunidad de Riberas del Bravo y que se puso de manifiesto al estar en esta zona al segundo día de su gobierno.

Por su parte el párroco Jesús Salinas Lucero, expresó que hay mucho optimismo de los habitantes del sector, dijo que la comunidad católica a su cargo estará trabajando de la mano para que todos los proyectos se concreten.

El evento se llevó a cabo esta tarde en el Centro de Promoción Cultural y Familiar Juan Pablo II de la citada colonia, donde se contó con la presencia de Ignacio Galicia de Luna, Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, así como otros funcionarios estatales y municipales y representantes de las diversas etapas de Riberas del Bravo.

A la par de este convenio se desarrolló en favor de los colonos la jornada de servicios “Juntos cerca de ti”, donde se ofrecieron atenciones gratuitas en las clínicas médicas móviles, así como licencias de conducir, actas de nacimiento, cartas de no antecedentes penales, lentes gratuitos, atención de la JMAS, entre otros servicios.

Finalmente Maru Campos resaltó el trabajo que ha hecho el municipio en el sector destacando la rehabilitación de cinco parques, más de tres mil metros cuadrados de baches cubiertos, 2 mil luminarias reparadas y 19 mil beneficiados en talleres de calcinación, así como 8 mil más por consultas médicas, entre otras acciones sociales.

