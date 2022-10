Juárez: Reconoce Cruz Pérez Cuéllar y fracción de Morena triunfo contra tiradero nuclear de Sierra Blanca

En sesión ordinaria de Cabildo número 26 en la que las regidoras Ana Carmen Estrada García, Martha Patricia Mendoza Rodríguez y el regidor Antonio Domínguez propusieron instituir la conmemoración de “El Triunfo Binacional de la lucha contra el Tiradero Nuclear de Sierra Blanca Texas”, participó también el activista Félix Leonardo Pérez Verdugo, quien recordó los pormenores de este movimiento binacional que logró que no se instalara el confinamiento en territorio estadounidense, a 20 kilómetros del Valle de Juárez.

Ante las descalificaciones del regidor panista Job Quintín Flores hacía el movimiento, el alcalde señaló que se trató de una gran lucha de los juarenses en la que también participaron destacados panistas como Alberto J. Torres y Clara Torres que ayudaron a que no se concretará el tiradero nuclear.

“Es una gran lucha, estuvo involucrada gente de Juárez y de El Paso, Texas, fue un tema que fue tomando una gran notoriedad nacional e internacional”, dijo el Presidente Municipal.

Al tomar la palabra en el espacio destinado a las participaciones ciudadanas, el activista Félix Leonardo Pérez Verdugo, recordó que el proyecto de tiradero nuclear violaba el Tratado de La Paz firmado en 1983 por México y Estados Unidos, que entre otras cosas prohíbe usar de confinamiento la frontera en una franja al interior de 100 kilómetros para ambos países. El confinamiento se instalaría a 20 kilómetros de la frontera con México pese a los daños por contaminación que representaba.

“Miles de ciudadanos de México y Estados Unidos se opusieron y el 22 de octubre de 1998 se logró frenarlo. Se ganó que se retirara este proyecto que se había establecido”, refirió.

También Alejandro González Pérez, habitante de Porfirio Parra, en el Valle de Juárez, subió para solicitar la declaratoria y darle el contexto histórico que tiene el movimiento.

“Fue una lucha de años, huelgas, vigilias, envío de cartas a funcionarios gubernamentales”, indicó.

Con estas acciones se expresó el disgusto de la población que el 5 y 11 de octubre de 1998 lograron cerrar pacíficamente todos los cruces internacionales y se hizo una marcha hasta Sierra Blanca”, recordó.

Sin embargo, el regidor Job Quintín Flores señaló que estos hechos nunca se concretaron por lo que pidió votar en contra y convenció a las y los ediles del PAN Enrique Torres, Víctor Talamantes, Alma Edith Arredondo y Amparo Ceballos; del PRI Mireya Porras y Jorge Gutiérrez; Tania Maldonado de Movimiento Ciudadano y las regidoras Vanesa Mora de la O y Cecilia Reyes, desecharon el acuerdo, lo cual ocurrió con una votación de 11 en contra y 10 a favor.

La regidora Ana Estrada lamentó la decisión y consideró equivocados los argumentos del regidor panista Job Quintín, ya que indicó que se trata de un triunfo ecológico innegable.

“Es triste que haya quien no quiera dar esa relevancia de la participación ciudadana. Sabemos que a los representantes públicos de Acción Nacional los caracteriza por ir en contra de la participación ciudadana y no reconocer las luchas ciudadanas”, dijo.

Por su parte, el activista Félix Leonardo Pérez Verdugo también lamentó la decisión del Cabildo, pero destacó que los habitantes del Valle de Juárez continuarán con la conmemoración de este hecho histórico.

“Que desafortunado que Ciudad Juárez destaque por feminicidios, contaminación y que un punto de acuerdo que se había establecido, que nosotros celebrábamos con mucho gusto, que es muy positivo para Ciudad Juárez porque fueron eventos importantísimos porque participaron las escuelas, profesionistas, niños, amas de casa, hubo muchos ciudadanos de México y Estados Unidos que marcharon simultáneamente y nos unimos y que no sea aprobado, es lamentable”, dijo.

Señaló que el 22 de octubre habrá celebraciones en el Museo de San Agustín como cada año desde que se triunfó, por lo que la población está invitada a unirse a los festejos que conmemoran la derrota al cementerio nuclear de Sierra Blanca, reconocido a nivel internacional.