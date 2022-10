Investigaciones en el CEN no afectan al Partido: Vázquez

Luego de las declaraciones realizadas esta mañana por el empresario Eduardo Almeida Navarro en las que desmintió las acusaciones realizadas por Javier Corral en las que lo vinculó con César Duarte y, por el contrario, aseveró que el beneficiado fue el exgobernador panista, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Mario Vázquez, emitió su opinión al respecto.

Aseveró que el Comité Estatal del PAN no tiene ninguna vinculación con las investigaciones que se iniciarán, aunque no se opuso a que se realicen, puesto que en ningún momento se vio beneficiado, también explicó que no es un tema de comparecencias, por lo que lo que se puede emplear es que se tengan voceros para darle seguimiento al asunto.

En cuanto a si las acusaciones contra Corral afectan a la imagen del partido, Vázquez Robles lo negó puesto que “el exgobernador desde hace tiempo se deslindó públicamente y con sus actuaciones desde que fue gobernador”; además, el legislador expresó que la ciudadanía sabe las diferencias y no liga Javier Corral con el PAN.

