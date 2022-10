Xavi: “Esta Champions está siendo cruel con nosotros”

El Barça depende ahora poco menos que de un milagro para no verse abocado a jugar la Europa League. O peor: quedarse incluso fuera de las competiciones europeas. Para evitarlo tiene que ganar ante el Bayern y el Viktoria Plzen y confiar en que el Inter tropiece ante los checos, en la próxima jornada, y ante los alemanes, en la última. La máxima competición europea, precisamente, hace mucho que no le sonríe. Así lo señaló el propio técnico, Xavi Hernández, tras el 3-3.

“Esta Champions está siendo cruel con nosotros. En la segunda parte hemos cometido muchos errores. Lo está siendo desde Múnich, pasando por Milán, y se ha vuelto a repetir. Debimos continuar el partido de la primera parte. No dependemos de nosotros mismos y hay que remar porque la Champions se ha puesto muy complicada. Vamos a cambiar el chip y pensar en la Liga. Es una pena”, señaló el entrenador en Movistar Liga de Campeones.

“Si no ganas al Inter en casa, aunque aún hay opciones remotas, no mereces seguir en esta competición”, sentenció, aunque no pudo evitar acordarse una y otra vez del penalti a favor no pitado en Milán.

“ERRORES MUY GRAVES EN DEFENSA”

Desde su punto de vista, lo que les condenó fueron sus propios fallos. “El fútbol es un juego de errores. En la primera parte concedimos poco y nos fuimos satisfechos, pero hemos pagado caro los errores en defensa. Han sido muy graves y nos han costado el partido y el empate”, analizó el técnico. Con todo, no quiso acusar a nadie en concreto.

“Si falla la defensa, fallo yo. No se trata de señalar a uno u otro. Eso os gusta a la prensa. Si falla Piqué, Busquets o Dembélé, fallo yo. No tengo ningún problema en asumirlo. Estoy contrariado, enfadado, pero la sensación es que esta competición está siendo cruel con nosotros”, recalcó el entrenador.

